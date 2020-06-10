Что грозит красоткам в купальниках, которые прокатились по Екатеринбургу в бассейне: отвечает ГИБДД

Главной темой минувшей ночи стал автопробег блогеров, которые прицепили к «пятерке» прицеп с бассейном. Организаторы признаются – к съемкам готовились три дня, а саундтреком стал новый трек Элджея и Моргенштерна «Кадиллак». Но как это обычно бывает, буква закона оказалась сильнее желания словить хайп. Поездка девушек в купальниках завершилась разговором с нарядом ГИБДД.

И хотя на месте штраф им не выписали, от наказания уйти не удастся. Правоохранители отмечают – своими действиями водитель ВАЗа поставил под угрозу свою жизнь и здоровье пассажиров и, тем самым, создал опасную ситуацию на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784150" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге девушки в купальниках проехались по центру города в бассейне.Видео: предоставлено участниками автопробега

- В соответствии с пунктом 22.8 ПДД РФ запрещена перевозка людей вне кабины автомобиля, в связи с чем действия водителя автомашины ВАЗ-2105 квалифицируются по ч. 2 статьи «Нарушение правил перевозки людей», санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Водитель данного транспортного средства будет вызван в Госавтоинспекцию для привлечения его к административной ответственности, - сообщили в отделении пропаганды городского управления ГИБДД.

Не остался без внимания и оператор автопробега, который снимал все из салона Volkswagen Tiguan. 21-летнему парню выписали штраф за тонировку передних стекол.

- Прошлой ночью нам штраф не выписали, - рассказал «КП» организатор флешмоба, блогер Константин Жуйков. – Нас разогнали, пошли есть шаурму. Выложу полную запись в Instagram, если будет много лайков и просмотров у трейлера.