2020-06-09T20:11:43+03:00
Происшествия

На Урале в лобовом ДТП погибли два человека

Также в аварии серьезно пострадал 11-летний мальчик
Евгений СТОЯНОВ
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В ДТП погибли люди, ехавшие в "двенадцатой". Фото: УГИБДД по Свердловской областиВ ДТП погибли люди, ехавшие в "двенадцатой". Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Под Каменском -Уральским произошло ДТП, в котором погибли два человека. Также тяжелые травмы получил ребенок-пассажир.

Трагедия произошла 9 июня в 17:25 на 86-м километре дороги «ЕкатеринбургШадринскКурган», уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Creta под управлением 56-летнего мужчины, - рассказали в Госавтоинспекции.

Печальным итогом столкновения двух легковушек стала гибель водителя ВАЗа и его пассажирки.

- Тяжелые травмы получил 11-летний мальчик – пассажир автомашины Hyundai, а также водитель иномарки и его 57-летняя пассажирка, - уточнили в ГИБДД.

Инспекторы уже установили, что 11-летний мальчик ехал в машине со своими бабушкой и дедушкой. Он сидел на заднем пассажирском сидении посередине. У ребенка врачи диагностировали серьезную травму головы.

Инспекторы уже установили, что 11-летний мальчик ехал в машине со своими бабушкой и дедушкой. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы уже установили, что 11-летний мальчик ехал в машине со своими бабушкой и дедушкой. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Личность погибшей женщины, сидевшей в ВАЗе, пока не выяснили. Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать точные обстоятельства произошедшего.

На место ДТП выезжал начальник регионального Управления ГИБДД Алексей Кисляков, а на участке дороги, где произошла трагедия, вводилось реверсивное движение. Сейчас движение уже восстановлено.

- Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманные маневры, быть предельно внимательными и осторожными при совершении обгонов с выездом на полосу встречного движения, - призвали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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