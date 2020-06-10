Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 10 июня 2020 года: рекорд смертности и госпитализация Ройзмана

Второй день рабочей недели ознаменовался печальным рекордом – впервые число умерших от COVID-19 в Свердловской области достигло трех человек. Учитывая новых 242 заболевших, теперь в регионе зарегистрировано 7910 случаев коронавирусной инфекции.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ. За последние 24 часа из больниц было выписано 222 человека. Всего же уральские врачи вылечили 3495 пациентов. Общее число летальных исходов на Среднем Урале – 46.

БЫВШИЙ МЭР В БОЛЬНИЦЕ

Накануне мы подробно рассказывали о том, что вирус подтвердился у бывшего градоначальника Евгения Ройзмана. Но, к сожалению, его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение о его госпитализации.

Евгений Ройзман заболел COVID-19 00:00 00:00

- Мне сделали КТ и сразу, по результатам, госпитализировали. У меня ноль симптоматики. Температура – 36 градусов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман. – В чем большая опасность? Симптомов нет никаких. А в это время сильно поражаются легкие, и поэтому я хочу сказать, что регионах сейчас идет рост. И ничего еще не закончилось. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться, соблюдать все рекомендации, постараться не заболеть и никого не заразить.

ВРАЧАМ УПРОСТИЛИ РАБОТУ

Рентгенологам больницы №40 Екатеринбурга теперь будет гораздо удобнее делать снимки – для работы с COVID-пациентами, для них приобрели два новых мобильных рентгенаппарата.

Раньше за один заход лаборант мог снять грудную клетку у пяти больных, потому что емкость кассеты не позволяла сделать больше. Из-за этого в «красную» зону приходилось входить-выходить несколько раз, каждый раз переодеваться и Фото: свердловский оперштаб

Новый детектор может работать без подзарядки четыре часа подряд и вместить 150 снимков в разнои проекции.

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Несмотря на то, что некоторым магазинам разрешили работать, общепит и тренажерные залы по-прежнему закрыты. Но, кажется, Евгений Куйвашев уже готовится к полноценному возвращению к нормальной жизни. А пока что главе региона приходится вставать в 06:30 утра, чтобы сделать зарядку или прокатиться на велосипеде.

- Надеюсь, тенденция на снижение количества выявленных случаев COVID-19 сохранится, и скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры. Я уже дал поручения проконтролировать подготовку к возобновлению работы, - сообщил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Магазины до 400 кв.метров начали работуФото: Алексей БУЛАТОВ

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