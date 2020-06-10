2020-06-09T21:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 10 июня 2020 года: рекорд смертности и госпитализация Ройзмана

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 10 июня 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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Режим самоизоляции сохранен лишь для пенсионеров и тех, у кого есть хронические заболеванияРежим самоизоляции сохранен лишь для пенсионеров и тех, у кого есть хронические заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Второй день рабочей недели ознаменовался печальным рекордом – впервые число умерших от COVID-19 в Свердловской области достигло трех человек. Учитывая новых 242 заболевших, теперь в регионе зарегистрировано 7910 случаев коронавирусной инфекции.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ. За последние 24 часа из больниц было выписано 222 человека. Всего же уральские врачи вылечили 3495 пациентов. Общее число летальных исходов на Среднем Урале – 46.

БЫВШИЙ МЭР В БОЛЬНИЦЕ

Накануне мы подробно рассказывали о том, что вирус подтвердился у бывшего градоначальника Евгения Ройзмана. Но, к сожалению, его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение о его госпитализации.

Евгений Ройзман заболел COVID-19

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- Мне сделали КТ и сразу, по результатам, госпитализировали. У меня ноль симптоматики. Температура – 36 градусов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Евгений Ройзман. – В чем большая опасность? Симптомов нет никаких. А в это время сильно поражаются легкие, и поэтому я хочу сказать, что регионах сейчас идет рост. И ничего еще не закончилось. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться, соблюдать все рекомендации, постараться не заболеть и никого не заразить.

ВРАЧАМ УПРОСТИЛИ РАБОТУ

Рентгенологам больницы №40 Екатеринбурга теперь будет гораздо удобнее делать снимки – для работы с COVID-пациентами, для них приобрели два новых мобильных рентгенаппарата.

Раньше за один заход лаборант мог снять грудную клетку у пяти больных, потому что емкость кассеты не позволяла сделать больше. Из-за этого в «красную» зону приходилось входить-выходить несколько раз, каждый раз переодеваться и Фото: свердловский оперштаб

Раньше за один заход лаборант мог снять грудную клетку у пяти больных, потому что емкость кассеты не позволяла сделать больше. Из-за этого в «красную» зону приходилось входить-выходить несколько раз, каждый раз переодеваться и Фото: свердловский оперштаб

Новый детектор может работать без подзарядки четыре часа подряд и вместить 150 снимков в разнои проекции.

В Екатеринбурге онкологи поставили неверный диагноз женщине с саркомой

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ГУБЕРНАТОР АНОНСИРОВАЛ ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНОВ И ФИТНЕС-КЛУБОВ

Несмотря на то, что некоторым магазинам разрешили работать, общепит и тренажерные залы по-прежнему закрыты. Но, кажется, Евгений Куйвашев уже готовится к полноценному возвращению к нормальной жизни. А пока что главе региона приходится вставать в 06:30 утра, чтобы сделать зарядку или прокатиться на велосипеде.

- Надеюсь, тенденция на снижение количества выявленных случаев COVID-19 сохранится, и скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры. Я уже дал поручения проконтролировать подготовку к возобновлению работы, - сообщил Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Магазины до 400 кв.метров начали работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины до 400 кв.метров начали работуФото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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