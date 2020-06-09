«Главное, чтобы на поле коровы не вышли»: как сотрудник ФК «Урал» поднимает футбол с колен в глубинке

- Это место уже давно не поле для картошки, а полноценный стадион – «Сантьяго Полдневая». Да, до мадридского «Бернабеу» нам еще далеко, но посещаемость не хуже, трибуны заполнены на 90-100% - гордо рассказывает сотрудник пресс-службы ФК «Урал», 25-летний Павел Завьялов.

Сложно представить, чтобы кто-то взялся возрождать любовь к спорту и футболу в частности в глубинке вроде деревни Полдневая, что под Екатеринбургом. За три года здесь очередного матча «всех звезд» или обычного турнира между школьниками стали ждать не меньше финала Лиги Чемпионов.

Так выглядело поле в деревне Полдневая раньше. Лишь ворота без сетки напоминали о том, что здесь играли в футбол. Фото: предоставлено героем публикации

А сейчас перед местными стоит новая задача – построить стадион. Да, звучит дико и даже немыслимо. Но вы только посмотрите, как молодые ребята своими руками соорудили довольно неплохое поле. Весь процесс над реконструкцией «Сантьяго Полдневая» Павел снимал на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784048" frameborder="0"></iframe> СЕЛЬСКИЙ ВЛОГ // Выпуск 1 // Футбольный движ в глубинке России.Реальная история о том, как в селе Свердловской области молодежь развивает футбол.

- Раньше у нас была одна проблема - поле могли испортить, - рассказывает «КП» Павел Завьялов. -То коров выведут пастись, то трактор вспашет под урожай. Разговоры с садоводами ни к чему не приводили, но оно и понятно, кому здесь стадион для футбола сдался?! Я всегда стараюсь привести ребятам символические подарки: программки «Урала» или скидываемся и покупаем что-то в магазине. На то, чтобы построить забор вокруг поля, ушло две недели. В общей сложности работали 40 человек. Сейчас я могу чаще здесь бывать, пока не возобновился чемпионат России.

Про деятельность своего подчиненного знают и в структуре футбольного клуба, где он работает. Президент Григорий Иванов даже выделят деньги на инвентарь, а капитан Артем Фидлер из своего кармана оплатил покупку мячей и сетки для ворот. Не остался в стороне и вратарь Ярослав Годзюр, голкипер без проблем отдал свои перчатки.

- Скажу честно, что с самого начала мечтал о том, чтобы привезти сюда футболистов нашего клуба. Хотя бы из молодежки! Сыграли бы матч: сборная ФК «Урал» против сборной Полдневой. Счастью ребят не будет предела, а я пойму, что все было не зря, - добавляет Завьялов.

А вот так поле выглядит теперь. Ну не красота ли? Фото: предоставлено героем публикации

Увидев труды Павла и его друзей, местная администрация решила не оставаться в стороне и закупила семена травы, чтобы гонять мяч можно было не по голой земле, а на газоне не хуже английского.