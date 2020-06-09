«Все трое были в шоковом состоянии»: медсестра – о том, как спасала людей в смертельном ДТП на Малышева

Стали известны новые подробности смертельного ДТП, произошедшего 8 июня на улице Малышева в Екатеринбурге. Оказалось, что одной из первых, кто начал оказывать помощь пострадавшим стала медсестра частной клиники «УГМК-Здоровье» Валентина Яндыева.

В момент ДТП она брала анализы у пациента в доме на Малышева, около которого и произошла жуткая авария. Напомним, причиной ДТП стало то, что водитель Fiat Ducato выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезался Hyundai Accent. От удара фургон вынесло прямо на пешеходный переход, по которому уже шли люди.

За рулем Fiat Ducato сидел мужчина с 30-летним стажем вожденияФото: Алексей БУЛАТОВ

Как только произошло ДТП, водитель клиники «УГМК-Здоровье» тут же позвонил Валентине и прокричал: «беги скорее, срочно нужна помощь».

- Все трое пострадавших находились в шоковом состоянии, - вспоминает медсестра. - Быстро оценила состояние людей, и поняла, что сейчас счет идет на минуты и даже секунды. Было важно не упустить время. Дело в том, что у пациентов в шоковом состоянии вены будто спаиваются, поэтому и попасть в них непросто.

Валентина поставила катетеры мужчине, пострадавшему от удара фургоном, (у него были открытые переломы) и женщине, которая уже была в критическом состоянии. Как уточнила Валентина, это было нужно, чтобы обеспечить венозный доступ, и врачи скорой смогли сразу поставить капельницы.

Вскоре после этого на место прибыла бригада скорой помощи.

- Я не смогла бы остаться в стороне. Это не только профессиональный, но и человеческий долг. Даже если бы врачи скорой приехали раньше, чем я прибежала – я была бы рядом и оказывала посильную помощь. До сих пор переживаю за людей, которые пострадали в этой аварии, - приводит слова Валентины пресс-служба «УГМК-Здоровье».

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