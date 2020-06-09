2020-06-09T16:04:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Свердловской области откроют рестораны и фитнес-центры: отвечает губернатор Куйвашев

Глава Свердловской области призался, что просыпается пораньше, чтобы покататься на велосипеде
Олег ГАЛИМОВ
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Губернатор уже поручил профильным министрам проконтролировать подготовку к возобновлению работы с учетом санитарных правилГубернатор уже поручил профильным министрам проконтролировать подготовку к возобновлению работы с учетом санитарных правилФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев недвусмысленно намекнул на скорое открытие ресторанов и фитнес-центров. Глава Среднего Урала даже признался – чтобы потренироваться или покататься на велосипеде ему приходится вставать в пол седьмого утра, и он также соскучился по тренажерам.

- Надеюсь, тенденция на снижение количества выявленных случаев COVID-19 сохранится, и скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры.Я уже дал поручения профильным министрам проконтролировать подготовку к возобновлению работы с учетом санитарных правил, - написал губернатор в своем Instagram.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 7910 случаев COVID-19. Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было выписано 222 человека. Всего уральские врачи вылечили 3495 пациентов. Зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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