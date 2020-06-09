2020-06-09T14:33:56+03:00
Происшествия

«Попал на камеры видеонаблюдения»: под Екатеринбургом ищут призрачного роллера, который насмерть сбил бабушку

На молодого человека завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Утром 1 мая в пригороде Екатеринбурга, в Березовском, произошла трагедия: в лесопарке «Тропа здоровья», на велодорожке, неизвестный юноша сбил 81-летнюю бабушку, которая проходила по велодорожке. Удар пришелся с такой силой, что она упала и ударилась головой об асфальт. А юноша с места преступления уехал. И вот теперь, уже больше месяца, его разыскивают следователи.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в полиции Березовского, бабушку увезли в больницу с тяжелыми травмами. Четыре дня она провела под пристальным присмотром медиков, но ей не смогли спасти жизнь.

- На женщину, шедшую по велодорожке, указанный мужчина, двигавшийся на роликовых коньках со значительной скоростью, наехал сзади. В связи с чем пострадавшая упала и получила травму головы, оказавшуюся смертельной, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Он успел засветиться на камерах видеонаблюдения, установленных в парке, недалеко от места происшествия.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Приметы разыскиваемого: славянская внешность, спортивное телосложение, русые волосы, возраст 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров.

Мужчина был одет в черный спортивный костюм, на поясе у него была сумка бирюзового цвета.

Правоохранительные органы просят всех внимательно посмотреть фотографию и, если вы вдруг узнаете молодого человека или знаете что-то о трагедии, обязательно сообщить по телефону: 8 (34369) 4-96-07 или в ОМВД по Березовскому по телефону: 8 (950) 202-24-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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