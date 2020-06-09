Поперхнулся молочком: уральские ветеринары выхаживают бельчонка-сироту

Врачи из Екатеринбурга спасают маленького бельчонка. Месяц назад малыша нашла местная жительница по имени Карина. Еще слепой и напуганный он лежал на траве совсем один. Оказалось, что его мама умерла и поэтому сирота тоже мог погибнуть.

- Бельчонок был осеротевший, потому у него не было никаких внешних травм и повреждений. Просто очень маленький и одинокий. Цель его выкормить и выпустить. Подобрали его примерно в возрасте 20 дней, - рассказывает Татьяна Суркова, ветеринарный врач клиники «Зооспец».

Ветеринары из Екатеринбурга спасают бельчонка .Видео: группа Ветеринарная клиника "ЗООСПЕЦ" в соцсети "Вконтакте"

Карина забрала бельчонка домой и стала выхаживать. Назвала Дейзи. Недавно малышка поперхнулась молочком – новая хозяйка откармливает ее специальной смесью из искусственного кошачьего молока. Ветеринары оказали ей первую помощь, посадили на кислородную терапию и пока наблюдают. Но шансы выжить и вернуться в лес у сиротки очень большие.

- Бельчата, которые на искусственном вскармливании, иногда давятся и им нужна помощь врача. Это случается из-за неправильной соски, ведь они идут стандартные для котят. У бельчат начинают быстро расти резцы и они могут соску прокалывать и тогда идет большой поток смеси. Надо тщательно следить, чтобы они не торопились. Владелица бельчонка вовремя обратилась к нам, - объясняет Татьяна Суркова.

Таким малыш был, когда его только нашли. Фото: предоставлено Татьяной Сурковой.

Два месяца за Дейзи будут следить ветеринары. Сейчас с малышом все в порядке: у нее хорошее настроение и она становится игривой. По словам ветеринара, конец весны и начало лета сезон, когда белки плодятся. Поэтому уральцы стали часто находить брошенных бельчат.