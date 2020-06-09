Хотела после смерти быть с родителями: в Екатеринбурге простились с девушкой, скончавшейся после неправильного диагноза

В Екатеринбурге состоялась церемония прощания с Дарьей Антроповой, 34-летняя женщина скончалась после продолжительной болезни. Все началось полтора года назад, когда свердловчанка заметила шишку на ягодице – томография указала на опухоль. После нескольких курсов химиотерапии состояние Дарьи заметно ухудшилось, а новообразование увеличилось почти в два раза. Лишь потом специалисты из областного онкологического центра смогли поставить точный диагноз – саркома Юинга.

Последние месяцы жизни Дарья провела вместе с мужем Кириллом в одной из частных клиник Москвы. Но 1 июня врачи сообщили ее супругу, что побороть болезнь не получится. Пара отправилась на поезде домой, чтобы успеть попрощаться с друзьями и братом. Но за несколько часов до прибытия в Екатеринбург Дарья скончалась.

Муж Дарьи планирует написать заявление в прокуратуру и Следственный комитет. Фото: Instagram

По ее просьбе тело кремировали, а прах захоронят на двух кладбищах. Одну на Окружном кладбище, вблизи поселка Садовый, вторую – подхоронят в могилу, где покоятся ее родители и бабушка.

- Из-за ограничений по коронавирусу, проститься с Дашей в крематории смогли лишь 30 человек, - объяснил «КП» муж женщины. – Запускали в зал группами по 15 человек. Она хотела после смерти быть и с родителями, и поближе ко мне. Так что у неё будет две могилы. Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет.

dariamahler Дорогие друзья! Хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто поддерживал Дашу во время нашей борьбы с болезнью всё это время.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Комсомолка» обратилась за комментарием к ведущему онкологу-химиотерапевту клиники «МЕДИЦИНА 24/7» в Москве Вадиму Гутнику с вопросом: как быть в этой ситуации, и кто в ней должен разбираться?

- Под лимфому могут часто маскироваться другие болезни. У меня, например, недавно, была молодая пациентка, которую думали лечить от плоскоклеточного рака носоглотки. Когда ей сделали повторную биопсию, иммуногистохимию, то оказалось, что у нее лимфома. Для нее это было лучше, так как с лимфомой бороться проще. При проведении циклохимиотерапии, эффект может наступать в 70-80% случаев.

О работе врачей не нужно пытаться судить людям других специальностей. В ней должны разбираться сами врачи, не имея при этом какого-то предвзятого мнения. Всегда так было. Я еще в Советском Союзе успел поучиться, и помню, как это должно быть. Если есть разные мнения, то собирается консилиум. Садятся люди с большим опытом, знаниями, учеными степенями, обсуждают, приходят к какому-то выводу. Ставят свою подпись, юридически разделяя ответственность. Процент постановки четкого и правильного диагноза возрастает в разы.

Должна быть третья сторона, которая вмешается, как третейский судья и выскажет свое мнение. Правд много, а истина где-то посередине, ведь медицина – наука не точная, а онкология – самая многопрофильная дисциплина. По словам медика, в том случае, если есть два мнения на счет диагноза, например, одни специалисты ставят лимфому, а другие саркому Юинга, нужно запросить мнение третьих.

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