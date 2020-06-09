«Риск нажить осложнение выше, чем заболеть коронавирусом»: врачи призывают не откладывать визит в больницу из-за пандемии

Борьба с коронавирусом изменила приоритеты в работе медучреждений – силы направлены на лечение ковидных больных, плановые приемы и госпитализации отложены.

Однако другие болезни никуда не делись и люди, страдающие ими, тоже нуждаются во внимании врачей. Особенно пациенты с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, сосудов головного мозга, желудочно-кишечного тракта и прочих.Им необходимо постоянно следить за своим самочувствием, особенно если происходит обострение заболевания.

Но даже при появлении тревожных симптомов многие не идут в больницу –не могут попасть на прием либо боятся заразиться коронавирусом. А промедление может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Вместе с заместителем генерального директора «Новой больницы» , кардиологом Игорем Шифриным разбираемся, как быть людям с хроническими заболеваниями в нынешней ситуации.

– Сегодня риск заработать себе осложнение, вплоть до операционного вмешательства, значительно выше, чем заболеть коронавирусом, – отмечает доктор. – Обращаться к медикам безусловно нужно, потому что последствия могут быть очень плачевными.Для начала отмечу вот что. Очень большой процент людей, до 70%, при появлении каких-либо жалоб, симптомов, сегодняидут за помощью не к врачам, а в интернет. Это «доктор гугл», мы его так называем, он наш основной конкурент. И, к сожалению, очень недобросовестный, оказывающий услуги сомнительного качества, зачастую которые вредят пациентам.Почему еще сегодня обостряется ситуация с хроническими заболеваниями? Потому что к чисто медицинским проблемам, которые возникают у людей так или иначе, добавляется негативный психологический фон: стресс, эмоциональное напряжение, неуверенность в завтрашнем дне, страх за своих родственников, за себя. Эта психологическая застрессованность однозначно влияет на состояние здоровья пациентов, особенно возрастных и особенно с заболеванием сосудов. Доводить до этого не надо, нужнововремя обращаться к докторам и в плановом режиме разрешать все свои медицинские проблемы.

– Как людям с хроническими заболеваниями в период пандемии получить медпомощь?

– Сейчас постепенно начинают работать медицинские центры, тем не менее спрос на услуги врачей и обращаемость к медикам очень низкая. Безусловно, это связано с боязнью заразиться в медицинских учреждениях. Однако медицинские центры, поликлиники, оказывающие амбулаторные услуги,на сегодняшний день – самое безопасное место. Очень много проведено мероприятий, внедрено новых технологий по инфекционной безопасности, созданы беспрецедентные условия для профилактики заноса вирусной инфекции, в частности, в нашей клинике.

– Как кстати сейчас обрабатываются помещения больниц, в том числе у вас? Как обеспечивается безопасность пациентов?

– Что мы предпринимаем и большинство других медучреждений: утром и вечером проводим санитарную обработку всей территории больницы, обрабатываем кабинет после каждого (!) пациента, ежечасно протираем поверхности дезинфицирующим раствором. На входе в клинику просим пациентов воспользоваться антисептиком, измеряем температуру и проводим пульсоксиметрию (благодаря этой методике определяем степень насыщения крови кислородом, или сатурацию. Снижение насыщения крови кислородом считается одним из скрытых признаков начинающейся вирусной пневмонии). Обеспечиваем одноразовой маской, если у пациента нет своей. Просим заполнить анкету для сбора эпиданамнеза, где уточняем место жительства, факт посещения границ региона, самочувствие. Шариковые ручки для заполнения анкеты и медицинской документации при этом тоже обрабатываются. Перед исследованием отправляем пациентов на осмотр терапевта. А также контролируем соблюдение дистанции в коридорах.

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– Как определить, какая клиника безопасна, на что обращать внимание при выборе?

– Обращаться в проверенные клиники. С осторожностью – в те, которые сейчас активно рекламируют "опасные" с эпидемиологическойточки зрения услуги: например, прием лор-врача и компьютерную томографию грудной клетки (легких). Заходить на сайт, знакомиться с информацией по данному вопросу, писать, звонить и т.д.

Также один из выходов для пациентов с хроническими заболеваниями в нынешней ситуации – телемедицина. Сейчас вся жизнь перешла в онлайн, и клиники не исключение, это тренд в медицине. Мы консультируем пациентов удаленно, по интернету, это эффективный и безопасный способ контролировать свое здоровье. Подробнее об этом направлении мы расскажем в следующий раз.