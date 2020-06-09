Впервые три смерти от COVID-19: за сутки в Свердловской области нашли еще 242 заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 242 случая коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+174). Также новыми пациентами стали жители Алапаевска, Березовского, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Среднеуральска и других муниципальных образований. Таким образом, в регионе 7 910 зараженных за все время пандемии. Об этом сообщает оперштаб.

Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за сутки в области подтвердились еще три смерти от COVID-19. Всего зафиксировано 46 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги и выписать 3 495 человек.

Напомним, начиная с сегодняшнего дня, 9 июня, в Свердловской области началось постепенное снятие ограничений – об этом вчера заявил губернатор Евгений Куйвашев. Открыться снова можно будет непродовольственным магазинам с отдельным входом с улицы и площадью не менее 400 «квадратов». При этом в регионе сохраняется масочный режим и режим самоизоляции для людей старше 65 лет – то есть тех, кто попадает в группу риска, - до 15 июня.

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