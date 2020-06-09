«Умные» пиксели управляют праздничной иллюминацией Екатеринбурга

Декоративное и праздничное световое оформление еще двух участков проспекта Ленина общей протяженностью 1,1 км будет реализовано при участии ПАО “МТС”. Декоративные световые конструкции установлены на участке от ул. Московской до ул. Вайнера и на участке от ул. Луначарского до ул. Бажова. Каждая из таких конструкций имеет отдельный контроллер и специальную термо sim-карту, что позволяет менять сценарии иллюминации с единого городского сервера.

Впервые элементы smart иллюминации появились на екатеринбургских улицах Репина и Татищева в преддверии Чемпионата мира по футболу. Созданные в Екатеринбурге конструкции праздничной иллюминации подтвердили свою надёжность – они способны работать при температуре воздуха от -40 до +60 градусов, снабжены светодиодными источниками света. Это позволяет реализовывать неограниченное число сценариев иллюминации в будни и праздничные дни.

Каждая из таких конструкций имеет отдельный контроллер и специальную термо sim-карту, что позволяет менять сценарии иллюминации с единого городского сервера. Фото: предоставлено СТК МТ Электро

На сегодняшний день в Екатеринбурге реализуется более 20 индивидуальных сценариев праздничного освещения: в Новогодние каникулы, в Рождество, к 23 февраля, 8 марта, ко Дню космонавтики, к майским праздникам и т.п. 24 июня, в день проведения Парада Победы, жители Екатеринбурга увидят совершенно по-новому украшенный проспект.- Работа «умных» приборов в уличной среде требует не только надежных каналов беспроводной передачи данных, но и специальных sim-карт, не подверженных ни воздействию осадков, ни перепадам температур, ни выхлопным газам машин. М2М-термо – это sim-карта МТС, предназначенная для непрерывной работы IoT-устройств в экстремальных условиях при температуре от -40 до +105 градусов на протяжении многих лет, – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

На сегодняшний день в Екатеринбурге реализуется более 20 индивидуальных сценариев праздничного освещения. Фото: предоставлено СТК МТ Электро

В дальнейших планах администрации города декорировать весь проспект Ленина от площади Коммунаров до главного учебного корпуса УрФУ и другие улицы гостевого маршрута .