Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 9 июня 2020 года: магазины снова открыты, но не все

Прошедшие сутки войдут в историю Урала, как день, когда был подписан указ о начале снятий ограничений по коронавирусу.

Как рассказал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев, с 9 июня 2020 года можно будет открыться непродовольственным магазинам площадью до 400 квадратных метров. Важный момент – работать смогут лишь те магазины, у которых есть отдельный вход с улицы. То есть, торговые центры не попадают в этот список счастливчиков.

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Глава региона лично назвал это попыткой вернуться к нормальной жизни.

- В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения, - написал губернатор в Instagram.

Статистика на 9 июня 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЧТО НАС ЖДЕТ?

Предельное число посетителей в магазинах будет рассчитываться по принципу - 4 «квадрата» на одного человека;

Сохранение масочного режима и социального дистанцирования;

Сохранение режима самоизоляции только для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями – до 15 июня.

Работу могут возобновить санатории, имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

Режим самоизоляции сохраняется для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниямиФото: Алексей БУЛАТОВ

СТАТИСТИКА

Всего в Свердловской области зарегистрировано 7 668 случаев COVID-19.

Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, из них 33 – на аппаратах ИВЛ. За последние 24 часа было выписано 34 человека. Всего уральские врачи вылечили 3 273 пациента. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число смертей – 43.

COVID У БЫВШЕГО МЭРА

Печальные новости пришли от экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. У него подтвердился тест на коронавирус. А ведь еще на выходных горожане видели его на Плотинке! Ройзман признался, что ушел на карантин

Компанию ему составит милый рыжий кот по кличке Финик.

Евгений Ройзман и его кот Финик. Фото: Instagram

- Мы Финника с женой несколько лет назад подобрали. Он теперь мой сосед по карантину, - смеется Ройзман. – Кстати, супруга Юлия тоже со мной. Она вообще уже два месяца вместе с детьми на самоизоляции. Все у нас чувствуют себя хорошо. Симптомов никаких нет.

В разговоре с «КП» Евгений Ройзман признался, что не знает, где мог подцепить вирус.

- А вообще ничего удивительного в этом нет, - добавляет он. – Сейчас в регионах идет рост заболеваемости. Но мне даже препараты не выписали – симптомов ведь нет.

ПОПЛАВАТЬ ДАДУТ?!

Этим летом Роспотребнадзор разрешил купаться свердловчанам лишьв двух водоемах: на восточном берегу Шарташа и озере Щучьем в Тавдинском районе.

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- Мы сейчас говорим про восточный берег озера Шарташ. Потому что при выдаче санэпидзаключения указывается конкретная локализация, - уточняет Иван Вагнер, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

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