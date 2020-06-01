Уральский Шварценеггер: первоклассник из Верхней Пышмы за час отжался почти четыре тысячи раз

Андрею Киселеву скоро исполнится девять лет, а за плечами у парня уже десять Российских рекордов и один Мировой. Кстати, последний первоклассник поставил совсем недавно – Андрей отжался от пола 3997 раз всего за один час. Достижение уже зарегистрировали на сайте международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Покорять спортивные вершины юный силач начал два года назад. Андрей приемный ребенок в многодетной семье Леоновых. В шесть лет родители мальчика Дмитрий и Мария забрали его из детского дома, и он стал частью большой дружной семьи, вместе с мамой и папой у парня появились старший брат и две сестры. С самого начала отец восьмилетнего Андрея заметил у него феноменальные способности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783825" frameborder="0"></iframe> Уральский первоклассник бьет мировые рекорды по отжиманиям.Видео: Дмитрий Леонов

- Наш сын не сидел на месте, постоянно бегал и прыгал. Мы стали заниматься гимнастикой и он начал выполнять такие элементы, которые могут повторить подготовленные гимнасты. Затем он поступил в спортивную школу «Локомотив» и за год перегнал своих сверстников, - рассказывает отец Андрея Дмитрий Леонов.

Первый рекорд Андрей поставил в январе 2020 года. Школьник увидел в интернете, как мальчик из Чечни за два часа отжался 3200 раз, потом 4100 и решил переплюнуть его. Тренировался каждый день, сначала делал отжимания по тысяче, потом постепенно это перевалило уже за несколько тысяч раз.

- Я спросил у него, ты сможешь так? А он ответил «смогу» и смог, - вдохновлено продолжает папа спортсмена.

У парня есть старший брат и две сестры. Фото: предоставлено Дмитрием Леоновым.

В начале года Андрей отжался пять тысяч раз за два часа. Свой рекорд снимал на видео, которое выложил в интернет. Буквально за несколько дней уральский силач заработал поклонников. Сразу первоклассника заметили на Первом канале и пригласили сняться в передаче Максима Галкина. А на летних каникулах спортсмен побил свой же рекорд, улучшив результат – за час отжался 3997 раз.

Скоро Андрею исполняется девять и благодаря постоянным занятиям спорта у мальчика уже рельефное атлетическое телосложение: фактурные мышцы, как у молодого Арнольда Шварценеггера. Но родители уральца говорят, что никакого специального питания у ребенка нет. А также они уверены, что такие активные занятия не навредят сыну.

- Я уверен, что все в порядке. Он проходит медицинскую комиссию раз в полгода. Когда мы забирали Андрея из детского дома, у него стояла третья группа здоровья. Спорт был нам противопоказан. Потом прошли комиссию в частной клинике и нам поставили уже первую группу. Я против того, чтобы дети занимались с железом, наш сын тренируется только с собственным весом. Питается он обычно, ограничиваем только сладкое, - перечисляет Дмитрий Леонов.

Парень окончил первый класс, но на летних каникулах не намерен бросать тренировки. Фото: предоставлено Дмитрием Леоновым.

Помимо гимнастики Андрей увлекается моделированием и любит собирать конструкторы. Даже для поступления в технический класс парень собрал радио. Останавливаться на своих рекордах юный уральский Шварценеггер не собирается, планирует стать профессиональным спортсменом.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Михаил Чулошников, руководитель Городского центра спортивной медицины в Екатеринбурге:

Чрезмерная физическая нагрузка вне зависимости от спортивной дисциплины нежелательна. Физическая нагрузка должна быть адекватной, а если нет, то она перегружает сердечно-сосудистую систему, а также опорно-двигательный аппарат. Из-за пренебрежения правилами начнутся проблемы сначала с опорно-двигательным аппаратом. Начнут болеть суставы, в последствии тоже может отразиться на сердечно-сосудистой системе. При таких чрезмерных нагрузках сердцу приходится работать в два или три раза больше возрастной нормы, в дальнейшем могут возникнуть изменения на электрокардиограмме: функциональное расстройство со стороны сердца перерастает в патологическую патологию, которая потребует коррекции. Главное не перегружать ребенка. Мальчик должен быть под регулярным наблюдением врачей и проходить углубленный осмотр два раза в год.