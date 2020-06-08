«Мне сложно в ней дышать»: в Екатеринбурге маму с двухлетней дочкой увезли в полицию из-за отказа надеть маски

В эту субботу жительница Екатеринбурга Неля Золотницкая гуляла вместе с двухлетней дочкой возле Дома офицеров. Малышка рисовала мелками на асфальте, когда к ее маме подошли стражи порядка:

- Девушка, где ваша маска? – спросил полицейский.

- У меня ее нет, я не обязана ее надевать, - отмахнулась Неля.

Но полицейские настаивали.

- Я не собираюсь надевать маску. Это же не обязательно! – упорствовала 36-летняя женщина. – Назовите мне закон, согласно которому я должна носить ее на улице.

Полицейские сослались на указ губернатора Евгения Куйвашева. Слово за слово и вопрос перерос в конфликт. Все происходящее Неля записывала на камеру мобильного телефона.

- Девушка, вы отказываетесь даже представиться и ведете себя, мягко говоря, некрасиво, - говорит на видео полицейский. - Мы вас не отправляем домой, можете сидеть здесь. Просто наденьте маску. Мы же тоже ходим в масках.

Позже Неля призналась «Комсомолке», что маска у нее была с собой, но она из принципа не стала ее надевать.

- Они подходили ко всем отдыхающим. Требовали надеть маски, не просили, а именно требовали, - настаивает екатеринбурженка. – Подошли и ко мне - маме с двухлетним ребенком. Зачем мне надевать маску, когда я с дочкой? Мы не подходили к людям ближе, чем на пять метров. Я надеваю маску всегда, когда захожу в магазин или трамвай, но почему я должна надевать ее на улице? То есть меня «крепят» за то, что я не захотела надевать маску в 25 градусов. Мне сложно в ней дышать!

Этот полицейский предложил женщине пойти домой, но она отказалась. Фото: скриншот видео в Instagram

Когда Неля плюхнулась на асфальт, полицейские не выдержали. Они буквально на руках унесли в патрульную машину ее, дочку и собачку породы тойтерьер. Всю дорогу до отделения на Толмачева Неля и ее дочка заливались горючими слезами. В полиции женщина пробыла больше часа.

- Почему было не составить протокол об административном нарушении на месте? Зачем надо было вести меня в отделение? – негодует женщина. - В отделении меня фотографировали у ростомера, снимали отпечатки пальцев - как будто бы я какой-то преступник. Лейтенант, который меня задерживал, даже хотел составить на меня протокол о сопротивлении полиции. Но коллеги его отговорили, мол, какое сопротивление, это же женщина с ребенком.

В итоге на нее составили протокол о нарушении масочного режима. В ближайшие дни у Нели должен состояться суд.

Неля не жалеет о том, что не стала надевать маску. Фото: Instagram героини публикации

- Полицейские в вежливой форме предупредили женщину об ответственности за нарушение Указа губернатора и неоднократно просили надеть маску, на что она ответила категорическим отказом, - утоняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Для того чтобы на месте составить протокол полицейские предложили гражданке предъявить документ, удостоверяющий ее личность, она отказалась. Предложили проследовать по месту ее жительства, чтобы она могла предоставить документы, отказалась. Полицейские просто были вынуждены посадить ее в служебный автомобиль и доставить в дежурную часть. В отношении нее был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Тем не менее, о своем поступке Неля не жалеет.

- Я адекватный взрослый человек, зрелая личность и задаюсь нормальным вопросом: почему? И только получив вменяемый ответ, буду следовать всем предписаниям, - считает Неля. – Это лучше, чем играть в поддавки с полицией, надевать маску на подбородок, чтобы в случае чего быстро натянуть ее на лицо.