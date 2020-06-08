Погода в Свердловской области на июнь 2020: жара продержится только неделю

Тополиный пух уже закружил на улицах Екатеринбурга и других городах Свердловской области, а это значит, что лето по-настоящему пришло к нам на Урал. К тому же термометр, 8 июня, показывает 29 градусов. Как долго продлится жара на Урале, о погоде в Свердловской области в июне 2020 рассказывают синоптики.

По словам Галины Шипоренко, главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дожди придут уже в конце недели.

- Теплая погода наступила, температура в выходные 6 и 7 июня была на шесть градусов выше климатической нормы. В дневные часы это 26 -30 градусов. Небесная канцелярия подарила нам теплую неделю, и из жарких дней осталось три дня. В четверг на Севере области, а в пятницу Южной области пройдут дожди, температура воздуха начнет опускаться - отметила Шипоренко.

Завтра, 9 июня, днем термометры покажут плюс 29 градусов, ночью – плюс 15.

В среду, 10 июня днем будет до плюс 30 градусов, ночью – до плюс 16.

В четверг, 11 июня температура днем 30 градусов, а ночью– плюс 18 градусов.

Первые дожди и похолодание ожидается в пятницу, 12 июня воздух прогреется до 23 градусов.

- Несколько прохладных дней нас ждут в плоть до 16 июня, затем температура стабилизируется и будет близка к климатической норме и может быть немного превысит ее. В целом такие температурные колебания от жары до прохлады возможны в течении июня. В середине третьей декады. Но согласно прогнозам уральского гидрометцентра, июнь станет достаточно теплым месяцем с умеренным количестве осадков при средней температуре 13-16 градусов.