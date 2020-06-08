В Екатеринбурге зооспасатель спустился на шестой этаж, чтобы достать кота, застрявшего в окне

В Екатеринбурге сотрудник службы спасения животных «Зооспас» спустился на шестой этаж дома, чтобы спасти кота, застрявшего в окне.

Все произошло 6 июня на Вторчермете. В этот день на телефон «Зооспаса» пришло множество звонков от очевидцев.

- Сообщали о коте, повисшем в приоткрытом пластиковом окне на 6-м этаже 9-этажного дома на Титова, 14, - рассказывают в «Зооспасе».

Один из жильцов дома, квартира которого находится прямо над окном, где застрял кот, пустил зооспасателей к себе в квартиру.

Кот оказался зажат в оконной раме. Фото: «Зооспас»

В итоге сотрудник «Зооспаса», используя специально оборудование спустился к коту. Оказалось, что рама прижала кота в области плечевого пояса. К счастью, травм он не получил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/783701" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге спасатель спас кота, застрявшего на шестом этаже в окне.ВИдео: "Зооспас"

- Когда мы посадили его на полу в подъезде, то увидели, что он практически нормально ходит и выглядит неплохо. Поэтому решили не везти его в клинику, а оставить под наблюдение на дружественной передержке, - уточнили в «Зооспасе».

Перед тем как уехать, зооспасатели оставили в двери хозяев квартиры записку. Через два часа им перезвонила хозяйка кота, вернувшаяся домой. Кот вернулся к хозяйке уже в этот же день.

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