Есть ли жизнь без интернета?

В последнее время жизнь щедра на сюрпризы. В результате мы узнали о себе много нового. Например, что модный образ неважен, если твоя жизнь концентрируется в пределах квартиры. А вот стабильный интернет выходит на первый план. Будет он — будет и работа, и учёба, и связь с близкими, и концерты, и кино, и любимые сериалы. И если раньше при выборе провайдера мы в первую очередь смотрели на цены, то теперь ищем провайдера, который не подведет в нужный момент. Делимся несколькими историями от клиентов оператора связи «Планета» о том, как надёжный интернет спас в непростой ситуации.

Владимир СОКОЛОВ, музыкант:

- Моя работа — это выступления и уроки игры на саксофоне. Это и любимое дело, и заработок. Остаться без того и без другого я был не готов, поэтому с апреля пришлось работать в новых условиях.

Онлайн-уроки игры на саксофоне — поначалу это казалось странным. Особенно беспокоил технический аспект. Я должен очень хорошо слышать, как играет ученик, без торможений и запаздывания звука. Для этого интернет должен быть идеальным. А дома же не только я работаю. Жена на удалёнке, у сына-школьника онлайн-занятия. Вот тут наш гигабитный интернет и прошел настоящий тест-драйв. И, к счастью, успешно, потому что нам не пришлось «делить» интернет.

Светлана ГУБАЕВА, педагог Театра танца «ОрхИДЕЯ» Искавой Ляйсан:

- С апреля онлайн-занятия стали единственной возможностью работать и поддерживать детей в форме. Были опасения, что не смогу контролировать, как каждый из 14 человек в группе выполняет тот или иной элемент или упражнение, что качество интернета не позволит проводить полноценные занятия. Когда к детям нельзя подойти и поправить, очень важно, чтобы они хорошо меня видели, слышали и понимали инструкции.

Светлана Губаева: пожалуй, впервые стабильный домашний интернет был для меня так важен.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пожалуй, впервые стабильный домашний интернет был для меня так важен. И я очень рада, что в этот момент он меня не подвёл. Ни разу во время занятий я не отвлекалась на технические проблемы. А онлайн-формат даже обернулся пользой: мы сосредоточились на развитии физических способностей детей: растяжке, силе, выносливости. Раньше не получалось уделять этому столько внимания, так как нужно было репетировать танцевальный репертуар.

Светлана Губаева: ни разу во время занятий я не отвлекалась на технические проблемы

КСТАТИ

В апреле-мае «Планета» фиксирует увеличение потребления интернет-трафика на 29%. Однако сеть «Планеты» спроектирована и построена так, что в любое время нагрузка на неё не превышает 50% от её реальных возможностей. При таком резерве мощности рост спроса на интернет ей не страшен и не является форс-мажором. Клиенты по-прежнему получают качественные услуги в режиме 24/7.

Ольга ХАЛЯЕВА, сотрудник Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»:

- В этом году мы провели Ночь Музеев в онлайн-формате. Мы использовали его и раньше, но для такого масштабного мероприятия впервые. Было 8 онлайн-площадок. Для многих сотрудников это было в новинку. Я и сама впервые читала лекцию не живым людям, а экрану ноутбука — очень необычные впечатления.

Конечно, волновались, в том числе и за то, чтобы всё прошло без сбоев. На интернет мы никак не влияем, а разговоров о том, что у провайдеров возникают проблемы, много. Но нам, видимо, повезло с оператором, всё прошло гладко. Теперь мы точно знаем, что можем на него рассчитывать. Это очень хорошо, потому что интернет-возможности: видеоэкскурсии, виртуальные проекты, онлайн-трансляции — единственный способ при любых условиях удовлетворять потребности людей в интересном и познавательном отдыхе.

КОНКРЕТНО

Оптический Гигабит — технология «Планеты», в основе которой высокоскоростное подключение к сети оптоволоконным кабелем, доведённым прямо до квартиры клиента. Это обеспечивает ему собственный выделенный канал связи пропускной способностью 1000 Мбит/c — без проблем хватит на самую многочисленную семью, в которой все разом пользуются интернетом.

Ольга Халяева: видеоэкскурсии, виртуальные проекты, онлайн-трансляции — единственный способ при любых условиях удовлетворять потребности людей в интересном и познавательном отдыхеФото: Предоставлено "Комсомолке"

Скорость интернета у конечного пользователя зависит не только от канала связи, который предоставляет его провайдер, но и от ситуации на магистральных сетях. Чтобы свести к минимуму влияние этого фактора, «Планета» всегда огромное внимание уделяла процессам управлениям магистральным трафиком. В результате сегодня она умеет обеспечить своим клиентам стабильную скорость, даже если у магистральных операторов связи наблюдаются проблемы.

Вероника, выпускница 11 класса:

- Вебинары — дело привычное, но никогда не думала, что доведётся учиться только так. Сначала это вызвало полное неприятие. Не ждала от таких занятий особых результатов. Потом прошли первые уроки, поняла, что вполне можно учиться и так. Есть свои особенности, но к ним привыкаешь.

Важно, чтобы интернет бы нормальный. Если звук будет опаздывать или пропадать, часть информации может пройти мимо, есть риск, что не услышишь или не поймешь задание учителя. В общем, будет очень сложно. Рада, что не столкнулась с этим, спасибо нашему провайдеру. Сейчас у меня на ноутбуке четыре платформы, которыми пользуются для онлайн-занятий педагоги школы и курсов подготовки к ЕГЭ. Все работает.

Выпускница 11 класса Вероника: важно, чтобы интернет бы нормальный. Если звук будет опаздывать или пропадать, часть информации может пройти мимо, есть риск, что не услышишь или не поймешь задание учителя

ВАЖНО

Сеть «Планеты» круглосуточно, 365 дней в году, находится под контролем. Технические и бизнес-процессы выстраиваются и совершенствуются годами, чтобы в любой момент понимать, что происходит на том или ином участке, при необходимости принять меры и в любой ситуации обеспечить пользователям привычный высокоскоростной интернет.

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