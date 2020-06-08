Военные в медицинских масках заново начали репетировать парад Победы 2020 в Екатеринбурге

Стоя на башне танка, слегка щюрясь от утреннего солнца, танкист следит, чтобы бронемашина двигалась след в след за другой такой же - целая колонна их едет по окраине Екатеринбурга.

Военная форма зеленого цвета, черные перчатки на руках, такого же оттенка шапка танкиста на голове, а под ней - неожиданный аксессуар - черная защитная маска, закрывающая рот и нос. У товарища, чья голова выглядывает из люка по соседству, тоже маска, но уже голубоватая, как у терапевта в поликлинике.

Все военнослужащие были в масках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Привычное обмундирование уральских военных было дополнено новым элементом в угоду необходимости - репетиции парада Победы во время пандемии коронавируса. Очередной. Ведь весной они уже проводились, но сам парад на 9 мая тогда не состоялся – пандемия планы поменяла. Его перенесли на 24 июня.

И сегодня военнослужащие вновь начали отрабатывать проезд военной техники в торжественной колонне. Ехали они по улице 2-й Новосибирской, что на окраине города, а прохожие смотрели и фотографировались на фоне.

В парадном строю проехало около 160 единиц военной техники.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕПЕТИРОВАЛИ ОКОЛО ЧАСА

Улица 2-я Новосибирская - место от центра далекое, но вовсе не заброшенное. Машины тут ездят часто, так что для проведения репетиции движение пришлось временно перекрыть. В механизированной колонне было около 160 единиц вооружения и специальной военной техники.

В парадном строю – и техника подразделений спецназа и разведки, а также машины военной полиции, радиоэлектронной борьбы, артиллерии и связи. По традиции бронеавтомобиль «Тигр» возглавлял каждую группу расчета. В каждой из них гордость современной военной промышленности России, вся огневая мощь соединений и воинских частей Центрального военного округа.

Всю технику перед тренировкой продезинфицировали.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут и ракетные комплексы «Искандер-М», и артиллерийские системы повышенной мощности 2С7 «Малка», а также гаубицы, противотанковые пушки. Машина для имитации густого тумана, чтобы маскировать наши войска, бронеавтомобили и новейшие танки Т-72Б3 и Т-80. Перечислять можно долго.

Правда, первая июньская репетиция оказалась короче той, что проводилась весной – был один прогон, а не два. Впрочем, горожанам и этого хватило, чтобы наделать фотографий на память.

Бронетехника двигалась по улице 2-й Новосибирской.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Т-34, УЧАСТВОВАВШИЙ В БОЯХ

На репетитиции, кстати, можно было увидеть не только современную технику, но и историческую. Причем были не только музейные образцы, ни разу не бывавшие в бою, но и техника, что называется, нюхнувшая пороху.

- Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко, - сообщают в пресс-службе Центрального военного округа. – Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650.

На время тренировки движение транспорта по 2-й Новосибирской улице было ограничено.Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОРЬБА С ВИРУСОМ

Если же говорить о том, насколько безопасно было проводить тренировку парада, то масками меры предосторожности не ограничивались. Всю механизированную колонну, каждую единицу техники специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты тщательно продезинфицировали.

- Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, - добавляют в ЦВО. – Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением медиков.

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Парад Победы пройдет в Екатеринбурге 24 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тренировке принимала участие не только бронетехника.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прохожие снимали тренировку парада.Фото: Алексей БУЛАТОВ