В Екатеринбурге подорожало питание для школьников

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил цены на школьное питание в новом учебном году 2020/21.

Как сообщают официальные представители мэрии, постановление градоначальника утверждает нормативы на обеспечение школьников-льготников бесплатным питанием из расчета не более 84 рублей 26 копеек в день на одного ученика 5-11 классов (81,25 рубля в прошлом году).

Для учеников начальной школы, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, будет предусмотрено двухразовое питание из расчета не более 182 рублей 37 копеек. В прошлом году эта сумма составляла 175,87 рубля.

Контроль за организацией в школе возложен на директоров учебных заведенийФото: Алексей БУЛАТОВ

- Родителям учеников, осваивающих образовательную программу на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 118 рублей в день, - отмечается в постановлении мэра.

На питание школьников с ОВЗ из 5-11 классов, будут выделять не более 210 рублей 65 копеек в день на одного человека (в прошлом году 203 рубля 13 копеек).

Ученики 1-4 классов, не относящиеся к вышеперечисленным категориям, будут питаться на 72 рубля 95 копеек в день (70,35 рубля – год назад).

СПРАВКА «КП»

Школьниками льготных категорий считаются дети из многодетных семей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

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