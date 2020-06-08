2020-06-08T09:03:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге подорожало питание для школьников

Мэр Александр Высокинский подписал постановление, в котором прописаны нормативы для всех категорий учащихся
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Норматив для разных категорий школьников вырос на 2−7 рублейНорматив для разных категорий школьников вырос на 2−7 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил цены на школьное питание в новом учебном году 2020/21.

Как сообщают официальные представители мэрии, постановление градоначальника утверждает нормативы на обеспечение школьников-льготников бесплатным питанием из расчета не более 84 рублей 26 копеек в день на одного ученика 5-11 классов (81,25 рубля в прошлом году).

Для учеников начальной школы, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, будет предусмотрено двухразовое питание из расчета не более 182 рублей 37 копеек. В прошлом году эта сумма составляла 175,87 рубля.

Контроль за организацией в школе возложен на директоров учебных заведений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контроль за организацией в школе возложен на директоров учебных заведенийФото: Алексей БУЛАТОВ

- Родителям учеников, осваивающих образовательную программу на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 118 рублей в день, - отмечается в постановлении мэра.

На питание школьников с ОВЗ из 5-11 классов, будут выделять не более 210 рублей 65 копеек в день на одного человека (в прошлом году 203 рубля 13 копеек).

Ученики 1-4 классов, не относящиеся к вышеперечисленным категориям, будут питаться на 72 рубля 95 копеек в день (70,35 рубля – год назад).

СПРАВКА «КП»

Школьниками льготных категорий считаются дети из многодетных семей, из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из школы №25 Екатеринбурга, где отравилось больше 70 детей, увольняется директор (подробнее)

В 181-й школе Екатеринбурга отравились трое учеников (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свердловские спасатели продезинфицировали три тысячи остановок, больниц, школ и машин
Медикам свердловской больницы задолжали премии, обещанные Президентом РФ
Даже самолет соблюдает меры безопасности: в Екатеринбург приземлился борт с маской на «носу»
В Екатеринбурге закрыли пекарню из-за того, что у сотрудников не было масок
Дорожники на ночь перекроют часть трассы «Пермь – Екатеринбург»
В Екатеринбурге поймали 327 пассажиров баз масок
Репетиции Парада Победы-2020 в Екатеринбурге: где пройдет вторая тренировка
Челябинский тракт встал в огромную пробку: трассу М-5 «Урал» на два года закрывают на ремонт
Уральские военные обработали от коронавируса шесть тысяч «квадратов» СОКБ №1
Огонь перекинулся на соседний участок: в саду Екатеринбурга сгорел частный дом
Настоящее лето: начало недели в Екатеринбурге будет жарким и сухим
Загорелись остатки древесины: в Екатеринбурге 33 пожарных час спасали пилораму от окружившего ее огня
В Свердловской области количество умерших от коронавируса людей выросло до 41
На улице Восточной в Екатеринбуге сгорела иномарка
МЧС попросило жителей Свердловской области не разводить костры и не сжигать мусор
«Нет на свете сердец горячей»: женщины из уральской колонии песней поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом
За два месяца МЧС обработали от коронавируса 2 тысячи остановок в Свердловской области
Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет Кубок Ельцина по волейболу
Паводок отступает: в Свердловской области снова заработали восемь автомобильных мостов
На улице Белинского при столкновении машины «Ситимобил» и УАЗа пострадал мальчик и две женщины
Сотрудники «Теле-клуба» попали в лобовое ДТП под Екатеринбургом
Редкий хищник: в Екатеринбург привезли раненого змееяда, занесенного в Красную книгу
В Екатеринбурге у кинотеатра «Космос» разогнали шумных байкеров