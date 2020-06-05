«Рука болела, а потом начала опухать»: врачи во время операции оставили в теле беременной екатеринбурженки стекла

В Екатеринбурге врачи оставили в руке женщины четыре осколка стекла. Это произошло из-за того, что медики не стали делать 33-летней пациентке по имени Татьяна рентген, объяснив это тем, что она беременна.

Инцидент, из-за которого Татьяна получила травмы, произошел 25 мая на ЖБИ. Тогда в Екатеринбурге бушевал ураган. Татьяна в этот день привезла свою дочку к бабушке (в первой публикации мы допустили ошибку, дочке Татьяны не 4, а два года). В момент когда женщина с дочкой начали выходить из автомобиля, на них с 9-го этажа дома обрушилась оконная рама. Оказалось, что осколки травмировали не только маму, но и ребенка.

- Ей сделали операцию под общим наркозом, которая длилась около часа, а я отделалась порезами и ушибами. Хорошо, что основной удар пришелся на крышу автомобиля. Но на нас с дочкой посыпались осколки, - вспоминает Татьяна события того дня.

Упавшая оконная рама погнула крышу автомобиля. Фото: предоставлено героем публикации

Обрабатывали порезы и доставали осколке Татьяне в травмпункте №2, который находится на улице Бажова. Женщина вспоминает, что спросила у врача, почему он не делает рентген, ведь нужно удостовериться, что в руке больше нет стекол. Медик ответил, что делать беременным рентген противопоказано и отправил пациентку домой.

Татьяна беременная сутки ходила с грязными осколками в зашитой руке. Фото: предоставлено героем публикации

Уже на следующий день рука Татьяны начала болеть и отекать.

- Рука всю ночь очень болела. На следующий день мне нужно было делать перевязку – в травмпункте по месту жительства - на Вилонова,33. Там врач когда сняла повязку, сразу же отправила меня на рентген, так как были краснота и отек. Рентген показал, что в ране есть осколки, - вспоминает Татьяна.

Врач из травмпункта дал женщине направление в 36-ю травматологическую больницу, которая находится в Компрессорном. Туда женщину отправили потому что на рану уже были наложены швы и требовалось более серьезное врачебное вмешательство. В 36-й больнице врачи сняли швы и вытащили из раны сразу четыре осколка, а потом снова зашили руку.

- Я считаю, что некомпетентность врачей в травмпункте на Бажова могла привести к осложнениям. Я беременная целые сутки ходила с грязными осколками в зашитой руке! - негодует Татьяна.

Мы попросили прокомментировать действия врачей травмпункта №2 пресс-службу Горздрава.

- 25 мая пациентка была осмотрена доктором в травмпункте № 2. Была проведена ревизия и первичная обработка раны. Возможно, при первичной хирургической обработке ран очень мелкие осколки не могли быть сразу же обнаружены, - объяснили в Горздраве.

К счастью, с Татьяной сейчас все хорошо, а ее 2-летнюю дочку должны в ближайшее время выписать из больницы.

Претензий к владельцам квартиры, откуда обрушилась оконная рама, у Татьяны нет, поскольку конструкция упала из-за разбушевавшейся стихии. Зато претензии у Татьяны есть к врачам. По ее словам, некоторые из осколков в длину были около сантиметра. Татьяна считает, что медики должны были их заметить. По этому поводу она написала претензию в Горздрав. Ответ на нее еще не пришел.