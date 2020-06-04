2020-06-04T12:47:48+03:00
Экономика

Polaris выпустил новый беспроводной пылесос

Он удобен в применении и компактный в хранении
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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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Швейцарский бренд Polaris представляет новый продукт: беспроводной пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ с мощным инверторным мотором 450 Вт, удобный в применении и компактный в хранении.

Пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ – это циклоническая система сбора пыли, благодаря которой убрать всю квартиру можно максимально быстро и результативно. Отличительные характеристики нового продукта – необычный стильный дизайн, высокая мощность за счет эффективного инверторного мотора и низкий уровень шума при работе, всего 72 дБ.

В новом портативном пылесосе предусмотрены:

1. Специальный НЕРА-фильтр, задерживающий до 99,97 % пыли и мелких частиц;

2. Пять насадок для уборки разных поверхностей. Это широкая электрическая щетка для уборки полов и ковровых покрытий; щелевая насадка для уборки труднодоступных мест; мини-щетка для чистки мебели; щетка для полированных и деликатных поверхностей и даже люстр; насадка 2 в 1 для уборки техники, электроники, мебели;

3. Специальное крепление на стену для удобного хранения пылесоса и дополнительных насадок;

4. Съемный аккумулятор Lithium 2500 мАч 25.2 В. и зарядное устройство.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Для уборки можно выбрать один из 3-х режимов работы: средний, сильный или турбо. Индикатор заряда батарейки подскажет, когда пылесос пора подзарядить.

В небольших комнатах или для мебели пылесос можно преобразовать в мини-версию, подсоединив насадки напрямую к пылесосу, минуя соединительную трубу. Убираться станет удобнее.

Благодаря мощному мотору, вместительному контейнеру для пыли объемом 0,6 л. и продолжительному времени зарядки аккумулятора (до 4-х часов), убираться в доме - одно удовольствие. Низкий уровень шума позволяет проводить уборку в любое время не беспокоя окружающих.

Компактный, мощный и стильный пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ всегда готов к уборке!

Гарантия на мощный инверторный мотор 10 лет!

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