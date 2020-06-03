Плакал и звал маму: в Свердловской области спасатели помогли лосенку выбраться из ямы

Сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. Часто это котята или щенята, а иногда в беду попадают лесные звери и тут на помощь тоже приходят пожарные. Недавно свердловские огнеборцы помогли лосенку, который провалился в яму и мог запросто погибнуть.

Это случилось 2 июня в городе Талице. Местные жители услышали жалобный стон, который доносился из леса недалеко от местного санатория. Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и позвонили инспектору по животному миру Талицкого района, а тот передал информацию в МЧС. На месте спасатели убедились, помощь требуется лосенку, который провалился в яму и самостоятельно выбраться не может.

- Он плакал и звал маму, - отметили горожане.

Крики лосенка из леса услышали в городе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Сотрудники МЧС вместе с местными охотниками и рыбаками принялись спасать животное.

- Спасательная операция длилась около часа. Из канавы лосенка пожарные доставали с помощью веревки. Сохатый был сильно напуган и утомлен, поэтому почти не сопротивлялся, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Лосенок отважно выстоял все испытания и дождался пока его освободят. Животное не пострадало. После спасение малыша отпустили в лес.