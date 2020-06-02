«Мы уговариваем людей не покупать путевки»: как выкручиваются турагенты, которые вышли на работу во время пандемии

Если судить по календарю, то пора летних отпусков уже началась. Правда всю малину испортил коронавирус и режим самоизоляции. Пока что российская граница закрыта и поехать на море нельзя. Но турфирмы, которые два месяца не работали, снова в строю и уже предлагают альтернативные варианты путешествий. Мы узнали, как работают сейчас продавцы путевок в условиях пандемии.

ПАЛАТКА ВМЕСТО КРОВАТИ В ОТЕЛЕ

Ситуация как в песне группировки Ленинград «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик». В этом году отдых только такой, придется знакомиться с российским югом. Ну и в предложениях туроператоров появились путевки в Крым, Краснодарский край, Сочи.

- Продавать туры мы начали в середине мая. В тот день, как мы вышли на работу, туристы оборвали телефон. Умоляют отправить их хоть куда, главное в отпуск, на море. Но мы даже сами не понимаем, как нам работать. Ситуация меняется с бешеной скоростью и неизвестно, когда откроются отели. Роспотребнадзр выдвинул им целый список требований, - говорит Ольга Васильева, специалист по работе с клиентами в турфирме Екатеринбурга. – Авиакомпании запустили полетную программу с 1 июня в южные города. Бронировать туры на июнь в Крым и Сочи уже начали жители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Как бы это странно не звучало, мы наоборот уговариваем людей не покупать путевки, а немного подождать.

Отдых в палатке станет туристическим трендом 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо привычных отелей с видом на море, уральским туристам начали продавать места под палатку в Крыму. То есть вы бронируете для себя небольшой участок на берегу Черного моря. В путевку входит и перелет, но без питания. Цены такого тура для одного человека начинаются от 6,5 тысяч рублей. Раньше такой вид отпуска пользовался спросом только у любителей отдыхать дикарем, в основном путешественники приезжали на своих машинах или даже автостопом. В 2020 году это станет новым туристическим трендом, считают эксперты.

ЖДУТ С РАСПРОСТЕРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ

Но летнего сезона ждали не только уральские туристы, готовятся и принимающая сторона. Если говорить о гостиницах, отелях и хостелах, чтобы привлечь людей выгодными условиями, владельцы объектов размещения предлагают бронировать номера без предоплаты.

- По независящим от нас обстоятельствам сезон откладывается. Мы уже перенесли даты с 1 июня на 15 июня, это, скорее всего, не предел. Владельцы отелей и экскурсионные агентства настраиваются на сезон с надеждой захватить хотя бы последние месяцы лета, сентябрь и даже октябрь. Бизнесмены закупают рециркуляторы, бесконтактные термометр, средства дезинфекции. Экскурсионные фирмы готовят маршруты, которые не включают в себя посещение массовых мест. Ориентируемся больше на походный туризм: горы и природы, - объясняет Председатель комитета по туризму «ОПОРА России» Севастополя и владелица отеля «Вилла Рапана» Ольга Крючкова.

Российские туроператоры вместе с туристами тешат себя надеждами, что в этом году удастся позагорать не только на отечественных пляжах, но и на зарубежных.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас на сайтах турагенст уже мелькают горячие предложения на южные курорты. На одного человека путевка из Екатеринбурга в Крым с перелетом, проживанием в отеле и завтраком обойдется от 8,5 тысяч рублей и выше. Одна неделя в Сочи будет стоить 7 400 рублей, цена зависит от звездности отеля и расположения. Отдых в Геленджике от 7 600 рублей. Похожие цены и в Анапе – 7 500 рублей.

Российские туроператоры вместе с туристами тешат себя надеждами, что в этом году удастся позагорать не только на отечественных пляжах, но и на зарубежных. Открытие границ пока не анонсируется, хотя турфирмы предполагают, что полеты возобновят уже в августе и российские туристы смогут застать бархатный сезон в Турции, Вьетнаме или Таиланде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава «Уральских авиалиний» рассказал, когда Россия откроет границы для туристов. По словам Сергея Скуратова, в первую очередь авиакомпаниям разрешат полеты в страны СНГ (подробнее).

«Доставай купальник, мы едем на море»: куда уральцам разрешат поехать на отдых этим летом. Эксперты говорят, что планы на отпуск можно строить уже сейчас. Открытие туристических направлений возможно уже в конце июня 2020 года (подробнее).