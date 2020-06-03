Выгодная акция: аптеки «Фармленд» возвращают деньги за покупки

«Возвращаем деньги» - под таким ярким заголовком 1 июня во всех аптеках «Фармленд» стартовала очень выгодная акция. При любой покупке от 500 рублей 10% от потраченной суммы возвращается на клубную карту «Фармленд» бонусными баллами! Сумма «кешбэка» может достигать 1500 рублей!

Приятный бонус: баллы по акции будут начисляться на все клубные карты, вне зависимости от процента накопленной скидки. Акция продлится до 30 июня. Бонусными баллами можно «оплатить» до 50% суммы будущих покупок. Один бонусный балл эквивалентен одному рублю, поэтому предстоящие покупки в аптеках «Фармленд» станут еще выгоднее! Вы сможете в два раза дешевле приобрести любые товары из огромного ассортимента аптек «Фармленд»:

лекарства, витамины и биологически активные добавки,

медицинскую технику,

активную косметику,

ортопедические товары,

здоровое и спортивное питание,

товары для мам и малышей,

средства гигиены и многое другое.

Удобно и то, что интернет-заказы от 500 рублей также принимают участие в акции. Уже сейчас вы можете сделать онлайн-заказ лекарств и товаров для здоровья в мобильном приложении farmlend.ru по специальным сниженным ценам. 10% суммы покупки вернется на вашу клубную карту! Важный момент: баллы, полученные в рамках акции, можно использовать только до 31 июля.

Узнать количество бонусных баллов на вашем личном счете можно при предъявлении клубной карты в любой из аптек «Фармленд», а также зарегистрировав клубную карту в личном кабинете приложения farmlend.ru

Подробности акции в аптеках «Фармленд» и на сайте farmlend.ru.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.