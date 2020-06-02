«Вина – понемножку»: уральская певица Монеточка поделилась житейской мудростью, которой научилась за 22 года жизни

Накануне уральская певица Лиза Монеточка отмечала свой 22 день рождения и решила в честь этого написать забавную песню, состоящую из 22 вещей, которые она поняла за свою жизнь. В ней, в основном, очень бытовые моменты, от которых хочешь – не хочешь, да улыбнешься. Но есть и серьезные, философские высказывания, о которых каждый хотя бы раз задумывался.

Песню Лиза исполнила под аккомпанемент фортепиано. И записала видео на своей странице в Instagram. В ней – мысли о том, что вина нужно пить понемножку, записывать «даже тупые идеи», обязательно читать составы на упаковке и не пить таблетки без назначения врачей.

Послушайте ее песню:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782587" frameborder="0"></iframe> Монеточка спела новую песню.Видео: Лиза Монеточка в Instagram

Но если у вас нет времени, мы сделали расшифровку:

Первое правило – вина понемножку, второе – не люби понарошку.

Третье – не спи даже летом с открытым окошком.

Будь с собою нежнее, записывай даже тупые идеи.

Фикус не ставь к батарее, не смейся над тем, кто слабее.

Не гуляй без защитного крема на солнце,

Не руби сгоряча и не плюйся в колодце,

Не копи за собою долги.

Если можешь помочь – помоги.

Бесполезно гадать, что там в мыслях чужих,

Если хочешь сказать, то скажи.

Если страшно – не бойся, ведь теперь ты стала смелой и взрослой.

Читай составы на упаковке, не грей яичко в микроволновке,

Следи за кофе в утренней турке,

Не лей воды зря, не верь придуркам.

Не пей таблетки без назначения, живи как в первый и как последний,

Следи за кофе в утренней турке,

Не лей воды зря [3 раза],

Не верь придуркам.

Напомним, в июле прошлого года Монеточка вошла в топ-40 самых успешных звезд России в возрасте до 40 лет по версии русского журнала Forbes. Ее доход за год составил порядка 800 тысяч долларов. Кроме того, также по версии Forbes, Лиза вошла в топ-30 самых перспективных молодых россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лиза Монеточка: биография восходящей звезды поколения Z. Биография певицы Лизы Монеточка, которая покорила всю страну ангельским голосом и недетскими песнями, началась в Екатеринбурге (подробнее)

Как восходящая звезда "Монеточка" проводит внеплановые школьные каникулы? Корреспонденты «КП» провели день со старшеклассницей Лизой и на ее примере проверили, чем занимаются ребята во время учебного карантина (подробности)