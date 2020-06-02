2020-06-01T17:05:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 2 июня 2020 года: продление ограничений и условия для их отмены

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 2 июня 2020 года
Лев ИСТОМИН
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На улице уже лето. но режим ограничений пока не снялиНа улице уже лето. но режим ограничений пока не снялиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально подтверждено 283 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии на Среднем Урале подтвердилось 5 732 случая COVID-19. При этом 2 337 человек полностью выздоровели и вернулись домой.

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Больше всего уральцев за сутки заболели коронавирусом в Екатеринбурге – 201 человек, остальных доставили в инфекционные отделения больниц из Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ревды, Лесного, Нижнем Тагиле, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Кушвы, Кировграда, Краснотурьинска, Дегтярска, Нижнесергинского района, а также Арамильского, Талицкого, Сысертского, Горноуральского и Белоярского городских округов.

58 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. 259 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки в Свердловской области от коронавируса погибли еще два человека. Таким образом, общее число жертв пандемии в регионе достигло 29 человек. Такие данные приводит оперативный штаб области.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

БЕЗ ПЕРЕМЕН

1 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим ограничений еще на неделю – до 8 июня. Глава региона при принятии этого решения полагался на собственные консультации со специалистами, а также на официальную статистику, которая приведена выше.

По словам Евгения Куйвашева, статистика пока ужасает, ведь каждый день число заболевших растет на 200 -280 новых пациентов. Поэтому в установленные для ослабления ограничений коэффициенты область пока не укладывается.

Также губернатор Свердловской области заявил, что, если в течение трех дней уровень заболеваемости пойдет на спад, то власть начнет постепенно отменять ограничения.

Многие продолжают работать из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие продолжают работать из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРКИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Областной министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов уточнил, кому можно гулять на этой неделе в парках и скверах Екатеринбурга и Свердловской области.

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По словам чиновника, по паркам и скверам могут гулять граждане в возрасте до 65 лет, однако делать это нужно в масках, соблюдая социальную дистанцию.

Пенсионеров указанного возраста министр пока попросил остаться дома, чтобы не рисковать собственным здоровьем. При этом, если пенсионера увидят в парке стражи порядка, то никто бабушек и дедушек штрафовать не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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