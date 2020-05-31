Глава Роскосмоса назвал Ельцина националистом и предателем

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина предателем и националистом. Об этом глава корпорации написал в своем Twtter, однако позже сообщение было удалено.

Все началось с того, что Рогозин опубликовал в блоге ссылку на статью о предложении вице-премьера Юрия Борисова выйти на рынок заимствований для более динамичного экономического роста.

Первый президент России Борис ЕльцинФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счет монетаризма и продажи углеводородного сырья, - написал гендиректор Роскосмоса.

В ходе дальнейшего обсуждения с журналистом Дмитрием Губиным Рогозин пояснил, что имел в виду период при Иосифе Сталине.

- Мы с тобой застали застой и захват КПСС этническими националистами и патологическими предателями типа Ельцина. А до него - лицемерную и бессмысленную перестройку Горбачева. Так что я все правильно сказал, а у тебя опять одни эмоции либерала, — написал Дмитрий Рогозин.

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