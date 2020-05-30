2020-05-29T18:21:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 30 мая 2020 года: дюжина новых «скорых» для города и очный ЕГЭ

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 30 мая 2020 года
Лев ИСТОМИН
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ЕГЭ в Екатеринбурге проведут в очной формеЕГЭ в Екатеринбурге проведут в очной формеФото: Алексей БУЛАТОВ
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СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев коронавирусом, из них 147 – в уральской столице. Всего с начала пандемии коронавируса на Среднем Урале COVID-19 заболели 4 923 человека, 1997 из полностью вылечились и теперь находятся дома.

Состояние 65 пациентов инфекционных отделений больниц Свердловской области сейчас оценивается как тяжелое, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ, 249 человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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За прошедшие сутки из больниц выписаны 170 человек. Еще два человека скончались от нового вируса. Таким образом, всего жертвами коронавируса в Свердловской области стали 25 человек.

В Екатеринбурге в ежедневном режиме продолжается дезинфекция общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ежедневном режиме продолжается дезинфекция общественного транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЫЕ КАРЕТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ

В Екатеринбурге станции скорой медицинской помощи получили 12 новых автомобилей, в числе которых – два реанимобиля. Технику приобрели за счет средств бюджетов Свердловской области и уральской столицы. Новые «кареты» на базе автомобилей Ford заменят старые машины, которые спишут из-за своего технического состояния.

Каждый новый автомобиль оснащен всем необходимым для скорой медицинской помощи оборудованием, включая электрокардиограф, дефибриллятор, носилки, которые легко трансформируются под положение пациента.

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В начале пандемии коронавируса на Урале в апреле 2020 года депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил перенаправить деньги, заложенные в городском бюджете на пиар народных избранников, на приобретение новых автомобилей для станций скорой помощи.

После этого глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что из областного и городского бюджетов на обновление автопарка подстанций выделят 50 миллионов рублей.

- Уверен, что мы все сделали правильно, ведь развитие здравоохранения, помощь станции скорой медицинской помощи в критической ситуации пандемии в тысячу раз важнее неуместны трат на думский пиар, - рассказал депутат Алексей Вихарев.

Динамика распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области на 29 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЕГЭ: ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В Екатеринбурге Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11 классов летом 2020 года проведут в очной форме, несмотря на ограничительные меры. При этом, при проведении аттестации будут соблюдены меры предосторожности.

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В уральской столице 29 июня откроются 40 пунктов приема экзамена, они будут работать весь июль. Выпускников рассадят с соблюдением дистанции в два метра, в аудиториях будут санитайзеры, нужно будет использовать маски.

Напомним, что ЕГЭ для выпускников 9 классов и тех, кто не намерен поступать в высшие учебные заведения, в 2020 году отменили. Также для выпускников школ в этом году отменен призыв в армию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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