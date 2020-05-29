2020-05-29T14:54:12+03:00
Общество

«С соблюдением дистанции»: несмотря на вспышку COVID-19, ЕГЭ в Екатеринбурге пройдет очно

Не исключено, что также пройдут и выпускные
Евгений СТОЯНОВ
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Учеников рассадят так, чтобы они соблюдали дистанцию в два метра друг от другаУчеников рассадят так, чтобы они соблюдали дистанцию в два метра друг от другаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Единый государственный экзамен для екатеринбургских 11-классников пройдет в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса. Хотя ЕГЭ все-таки пройдет с рядом существенных изменений, вызванных вспышкой COVID-19.

- На территории Екатеринбурга планируется открыть 40 пунктов приёма экзамена, который начнётся с 29 июня и продлится практически весь июль. При проведении ЕГЭ будут усилены меры безопасности, в частности, произведена рассадка учащихся с соблюдением дистанции в 2 метра, - рассказала начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в ходе пресс-конференции, посвящённой окончанию учебного года.

Также она уточнили, что последние звонки пройдут в онлайн-формате. Для этого каждая школа подготовила поздравления и трогательные видеоролики. А вот выпускные возможно все-таки будут проведены очно.

- Про выпускной сказать пока не могу. Хочется надеяться, что после проведения ЕГЭ ограничения будут сняты, и уже можно будет провести его очно, – надеется Екатерина Сибирцева.

Напомним, что в середине мая Министерство просвещения приняло решение об отмене основных государственных экзаменов (ОГЭ) для 9-классников по всей России. Это связано с распространением в стране коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU

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