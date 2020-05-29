2020-05-29T11:25:50+03:00
Наука

«Все мы немного зебраданио»: уральские ученые обнаружили отчаяние у аквариумных рыбок

Биологи узнали, как на обитателей водной среды действуют антидепрессанты
Юлия СТАЛИНА
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Зебраданио входит в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и удобна для генетических исследований. Фото: пресс-служба Уральского федерального университета.Зебраданио входит в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и удобна для генетических исследований. Фото: пресс-служба Уральского федерального университета.
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Испытывать эмоции может не только человек, но как оказалось еще и обитатели водной среды. Биологи УрФУ обнаружили у аквариумных рыбок феномен отчаяния. Исследования проводили ученые университетов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Специалисты изучали, как на рыбок действуют классические антидепрессанты.

Препараты амитриптилин и сертралин снижают уровень отчаяния. На протяжении нескольких десятилетий такие опыты ставили на грызунах, в этот раз опробовали на рыбках зебраданио. Антидепрессанты увеличили интенсивность использования в мозгу рыбы серотонина и дофамина, эти гормоны тесно связаны с депрессией и эмоциями у человека. Так как амитриптилин и сертралин оказывают воздействие на разные биологические мишени в организме, результаты исследования можно применить к людям.

- Во-первых, мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния. Во-вторых, определили, что использование антидепрессантов в отношении зебраданио приводит к примерно таким же изменениям, что и в случае воздействия антидепрессантами на грызунов и людей. Таким образом, мы “отодвинули” модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 млн лет: ведь первые челюстные рыбы появились в ходе эволюции 400 млн лет назад, а грызуны — 60 миллионов лет назад, — объяснет руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник Научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии и химической технологии и биотехнологии УрФУ Алан Калуев.

Своим исследованием ученые «состарили» депрессию на 340 млн лет и показали, что отчаяние - один из симптомов депрессии — гораздо более древний механизм, чем до сих пор считалось. Углубившись в вопрос, уральские биологи и их коллеги, уверенны, что так они смогут найти лекарство от этого недуга.

- Учитывая, что генетически рыбы и люди подобны друг другу на 70%, мы сделали поиск потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов гораздо менее сложным и менее дорогим, чем при работе с грызунами. Используя рыб зебраданио, наука быстрее найдет, протестирует и отберет новые, более совершенные лекарственные препараты против депрессии, - резюмирует Калуев.

СПРАВКА «КП»

Зебраданио — прозрачная пресноводная рыбка длиной до 4 сантиметров. Принадлежит к группе позвоночных и обладает сложной нервной системой. Этот вид быстро размножается: за пару недель две рыбки могут дать 700–800 особей потомства. Зебраданио отличаются высокой выносливостью и выживаемостью, а их развитие протекает стремительно: полноценная особь формируется за 90 дней. Главное — наряду с червем-нематодой, мухой дрозофилой, мышью и человеком, зебраданио входит в «элитарный клуб» полностью генетически идентифицированных видов и удобна для генетических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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