2020-05-29T07:20:04+03:00
Происшествия

«Искал по голосу»: на Урале полицейский спас жителей горящего дома

Кинолог возвращался домой после ночной смены и увидел пожар
Евгений СТОЯНОВ
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Возгорание началось на втором этаже. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиВозгорание началось на втором этаже. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Ивделе сотрудник патрульно-постовой службы вывел из горящей квартиры двух мужчин.

Все произошло когда старший сержант Федор Писков, который служит кинологом, возвращался с ночного дежурства. Когда он подъезжал к своему дому, то увидел в одном из домов задымление на балконе второго этажа. Кинолог не растерялся. Он сообщил о пожаре в службу спасения и дежурную часть полиции, а сам забежал в горящий дом.

- Забежав в задымленный подъезд, Федор начал стучать в квартиры и будить жильцов, рекомендуя им покинуть помещения с мокрыми полотенцами на лице, чтобы не пострадать от едкого дыма. Зайдя в охваченное пламенем жилище по голосу он обнаружил хозяина квартиры и вывел его на улицу. Мужчина сообщил, что внутри спит его знакомый. Вернувшись, полицейский увидел в комнате спящего гражданина, поднял его и вытащил, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области обстоятельства случившегося.

Сейчас решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Сейчас решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Федор Писков дождался приезда пожарных и медиков. Кинолог рассказал спасателям о случившемся, и остался помочь погорельцам.

Сотрудники МЧС устранили пожар. Пока его причины выясняют.

Недавно в адрес руководства Ивдельского отдела полиции поступило письмо от заместителя начальника местного отряда МЧС с благодарностью за грамотные действия старшего сержанта Пискова. Сейчас решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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