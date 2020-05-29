Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 29 мая 2020 года: инфекция в мэрии и поддержка бизнеса словом от губернатора

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки выявили 268 новых случаев коронавируса, из них 197 человек заразились в уральской столице. Общее число заболевших с начала пандемии составило 4 693 человека.

Остальные заболевшие COVID-19 попали в инфекционные отделения больниц области из Нижнего Тагила, Нижней Салды, Среднеуральска, Ревды, Режа, Березовского, Первоуральска, Невьянска, Заречного, Волчанка, Верхней Пышмы, Серова, Верхнего Дуброво, Новоуральска, Ачита, а также Арамильского, Артинского, Артемовского, Талицкого и Сысертского городских округов.

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Сейчас 60 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 138 человек - в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Еще два человека стали жертвами новой инфекции. Таким образом, всего в области от коронавируса скончались 23 человека. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИНФЕКЦИЯ ПРОБРАЛАСЬ В МЭРИЮ

Медики подтвердили коронавирус у одного из сотрудников Администрации Екатеринбурга. Речь идет о заместителе главы управления здравоохранения мэрии.

По словам медиков, чиновник переносит болезнь практически бессимптомно, сейчас он находится в обсерваторе, где за ним наблюдают специалисты. Работает больной в дистанционном режиме.

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В настоящее время специалисты устанавливают круг контактов, с которыми общался зараженный чиновник. В рабочем помещении провели дезинфекцию, часть сотрудников управления перевели на удаленный режим работы.

Горожане соблюдают социальную дистанциюФото: Алексей БУЛАТОВ

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖИТ СЛОВОМ

Губернатор Свердловской области решил поддержать малый бизнес в регионе добрым словом. Евгений Куйвашев попросил уральских предпринимателей рассказывает в комментариях в его Instagram истории про то, как компании переживают кризис в период самоизоляции. Отдельным историям глава региона посвятит посты на своей страничке.

- В «мирное» время я регулярно рассказывал про уральских предпринимателей. Пришло время продолжить эту традицию, - аргументировал свое решение Евгений Куйвашев.

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В качестве подтверждения своих добрых намерений губернатор написал о семейной пекарне «На Вишневой». Компания в кризис собиралась закрыться, но коллектив убедил бизнесмена не сдаваться и продолжить работу.

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