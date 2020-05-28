2020-05-28T13:53:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Папа вам не мама: в Екатеринбурге отца с двумя детьми положили из-за коронавируса в одну больницу, маму в другую

Михаила с детьми положили в 40-ю больницу, а его супругу - в госпиталь ВОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Шутка ли, заставить маленького ребенка каждый день пить горькое лекарство от пневмонии! Фото: скриншот видеоШутка ли, заставить маленького ребенка каждый день пить горькое лекарство от пневмонии! Фото: скриншот видео
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram милую историю семьи Фроловых из Березовского. Вся чета заболела коронавирусом, но сложилось так, что мужа Михаила разлучили с женой. В итоге Михаила с детьми положили в 40-ю больницу Екатеринбурга, а его супругу - в госпиталь ВОВ. В последний с детьми категорически нельзя.

Вдобавок главе семейства пришлось еще и нянчится с годовалой дочкой Таисией.

Семья Фроловых из Березовского попала к врачам в полном составе. Сначала заболела мама, а через непродолжительное время стало понятно, что COVID-19 заразился и отец семейства, и оба ребенка.Видео: оперштаб

- Ох, и досталось, конечно, мужику! Хорошо, что сейчас все четверо чувствуют себя значительно лучше, идут на поправку, и надеюсь, скоро семья воссоединится, - пишет Евгений Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 4693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выписано еще 127 человек, а всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов.

Также зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 23.

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Всем и сразу: ученый попросил Путина выдать многодетным семьям еще по 12 тысяч, а потом еще. В период самоизоляции нужно поддержать семьи с детьми (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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