Папа вам не мама: в Екатеринбурге отца с двумя детьми положили из-за коронавируса в одну больницу, маму в другую

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram милую историю семьи Фроловых из Березовского. Вся чета заболела коронавирусом, но сложилось так, что мужа Михаила разлучили с женой. В итоге Михаила с детьми положили в 40-ю больницу Екатеринбурга, а его супругу - в госпиталь ВОВ. В последний с детьми категорически нельзя.

Вдобавок главе семейства пришлось еще и нянчится с годовалой дочкой Таисией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781772" frameborder="0"></iframe> Семья Фроловых из Березовского попала к врачам в полном составе. Сначала заболела мама, а через непродолжительное время стало понятно, что COVID-19 заразился и отец семейства, и оба ребенка.Видео: оперштаб

- Ох, и досталось, конечно, мужику! Хорошо, что сейчас все четверо чувствуют себя значительно лучше, идут на поправку, и надеюсь, скоро семья воссоединится, - пишет Евгений Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 4693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки было выписано еще 127 человек, а всего уральские врачи вылечили 1827 пациентов.

Также зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных исходов – 23.

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