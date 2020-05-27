2020-05-27T17:43:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших выросло до 180: после вспышки COVID-19 на складе «Красное&Белое» завели уголовное дело

Областная прокуратура взяла расследование на личный контроль
Олег ГАЛИМОВ
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В период с 5 по 26 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.В период с 5 по 26 мая 2020 года среди сотрудников склада зафиксировано 180 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После вспышки коронавируса на складе торговой сети «Красное&Белое» на Серовском тракте заболели 180 человек. По данным областной прокуратуры, там работает 870 сотрудников, из них 509 – жители Екатеринбурга.

После проверки надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль.

- На складе не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - отмечают в прокуратуре.

Несмотря на все нарушения, склад продолжает работать и может быть закрыт лишь по решению суда. Заседание пройдет днем 28 мая в Железнодорожном районном суде в 13:00. Иск о приостановлении деятельности подал свердловский Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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