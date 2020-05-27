Число заболевших выросло до 180: после вспышки COVID-19 на складе «Красное&Белое» завели уголовное дело
После вспышки коронавируса на складе торговой сети «Красное&Белое» на Серовском тракте заболели 180 человек. По данным областной прокуратуры, там работает 870 сотрудников, из них 509 – жители Екатеринбурга.
После проверки надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». Расследование уголовного дела поставлено в прокуратуре района на контроль.
- На складе не были соблюдены требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - отмечают в прокуратуре.
Несмотря на все нарушения, склад продолжает работать и может быть закрыт лишь по решению суда. Заседание пройдет днем 28 мая в Железнодорожном районном суде в 13:00. Иск о приостановлении деятельности подал свердловский Роспотребнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»