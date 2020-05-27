Воздух становится чище, но неблагоприятное влияние остается: что происходит с экологией в Свердловской области

Шутки про то, что из-за карантина природа очистилась настолько, что в города вернулись краснокнижные птицы, на самом деле не совсем шутки. В Екатеринбурге, конечно, лебеди к Исети не слетелись. Но воздух стал заметно чище. В первую очередь за счет того, что стало меньше машин на дорогах.

- Состояние атмосферного воздуха, действительно, улучшилось во всем регионе, в том числе и в больших промышленных центрах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. – Это произошло за счет снижения интенсивности дорожного движения, масштабной уборки в муниципалитетах.

В воздухе, которым мы дышим, стало меньше диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, аммиака, сероводорода и взвешенных частиц - в общем, всего того, чем дышать вредно. В Екатеринбурге, например, в два раза снизилась максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и концентрация мелкодисперсной пыли. А в Нижнем Тагиле выбросы от автомобилей и общественного транспорта в апреле снизились на 35% по сравнению с 2019 годом.

По данным на начало 2019 года.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Воздух становится чище. Но неблагоприятное влияние на здоровье наиболее подверженных групп населения (дети, пожилые люди) есть всегда, - объясняет Алексей Корнилков, заведующий отделом социально-гигиенического мониторинга Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. - Например, диоксид серы – это один из продуктов сгорания топлива, воздействующий на органы дыхания. По данным эколого-эпидемиологических исследований с повышением его концентрации в воздухе может возрастать смертность людей с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Однако выхлопные газы от транспорта – не единственное, что наносит вред экологии нашего региона. И раз уж сейчас жизнь постепенно возвращается в прежнее докоронавирусное русло (пусть сам COVID-19 никуда не делся, - Ред.), самое время выяснить, а как вообще в целом обстоят дела с экологией в нашем промышленном регионе?

А ЧТО С ЗАВОДАМИ?

Каждый год Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области публикует Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области». На обработку огромного количества данных у экологов уходит по шесть месяцев. Поэтому пока самым актуальным до сих пор остается доклад о состоянии экологии за 2018 год. В нем отмечается несколько тенденций, которые, как объясняют специалисты, сохраняются до сих пор.

Неожиданно, но в 2018 году уральские предприятия стали меньше загрязнять атмосферный воздух. По сравнению с 2017-м, количество выбросов уменьшилось на 71 тысячу тонн. А если сравнивать с еще более далеким 2014 годом, то выбросы сократились на 164,4 тысячи тонны.

- Уменьшение суммарного объема выбросов в атмосферный воздух произошло в основном в связи с уменьшением объемов выработки электроэнергии, расхода топлива, уменьшением объемов производства на ряде предприятий, уменьшением объема ремонтных работ на линейных частях магистральных газопроводов и проведением природоохранных мероприятий, - объясняют в Минприроды.

Если из заводской трубы не идет дым, это не значит, что она не выбрасывает в атмосферу вредные вещества.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но как бы то ни было, Свердловская область – это промышленный регион. Предприятий, которые могут быть источниками загрязнения атмосферного воздуха, в регионе хватает. И на первом месте среди них, уже не первый год, стоит «Рефтинская ГРЭС». По данным доклада, в 2016 году количество вредных выбросов составило – 255,1 тысячу тонн, в 2017-м – 284,6. А в 2018-м – 251,2.

- На Рефтинской ГРЭС поэтапно проводилась модернизация газоочистного оборудования, - поясняют в пресс-службе ПАО «Энел Россия», временно управляющей Рефтинской ГРЭС. - Новыми системами газоочистки были оборудованы энергоблоки № 1, 3, 4, 5, 7 и 9. Также была реконструирована система золошлакоудаления (переход с гидравлического способа на сухой). Благодаря модернизации и замене газоочистного оборудования ежегодно отмечается значительное снижение объема выбросов, по итогам 2019 года в том числе.

Много сил на снижение экологической нагрузки на окружающую среду предпринимают на «Нижнетагильском металлургическом комбинате» (количество вредных выбросов - 65,1 тысяч тонн по данным за 2018-ый) и на Качканарском горно-обогатительном комбинате (85,6 тысяч тонн).

- За последние 30 лет ЕВРАЗ «НТМК» снизил выбросы в 4,4 раза, - говорят в пресс-службе предприятия. – Если в 1988 году валовые выбросы комбината составляли 288,6 тыс. тонн (в 2001 году – 116,7 тыс. тонн, в 2007 году – 90,5 тыс. тонн, в 2017 году – 72,4 тыс. тонны), то в 2019 – 64,8 тыс. тонн., что на 24,2% ниже установленного для комбината норматива. На ЕВРАЗ НТМК ведется планомерная модернизация коксохимического производства, выбросы за 30 лет уменьшились в 11,5 раз. Также ЕВРАЗ НТМК реализует мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» Нацпроекта «Экология». Общая стоимость мероприятий, реализуемых в рамках проекта, составляет 3,4 млрд руб. до 2024 года. На природоохранную деятельность предприятия ЕВРАЗа на Урале ежегодно расходуют более 1 млрд руб. В 2019 году эта цифра составила почти 1,3 млрд руб.

Вредные выбросы из труб влияют не только на воздух, но и на почву.Фото: Алексей БУЛАТОВ

УБРАЛИ ЧЕРНЫЙ ДЫМ – МИНУС 100 ТОНН ВЫБРОСОВ

Если говорить о качестве воздуха по городам, то повышенный уровень загрязнения воздуха в 2018 году был отмечен в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. А вот Первоуральске, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле – низкий. Причем в последнем городе годом ранее экологи отмечали высокий уровень загрязнения воздуха. В самой администрации города объясняют, что снижение связано с выполнением природоохранных мероприятий на промышленных предприятиях города и сокращением производства.

- Да, в позапрошлом году у нас было резкое снижение по выбросам в атмосферный воздух. Это связано с Нижнетагильским металлургическим комбинатом. Они провели большую работу по техническому перевооружению своего производства – была введена новая доменная печь, а старую остановили на реконструкцию, - поясняет Алексей Сергеев, начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила. - Кроме того мы работаем в рамках указа президента №204 (от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - Ред.). Также нас внесли в федеральный проект «Чистый воздух». Из него у нас вырос эксперимент по квотированию выбросов, где были определены приоритетные загрязнители.

Свердловская область - регион промышленный. Так что за экологией у нас нужен глаз да глаз.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Касательно последнего, в мэрии Нижнего Тагила объясняют, что даже если из заводской трубы не идет дым, это еще не значит, что она не выбрасывает в атмосферу вредные вещества. Просто их не видно, так как концентрация мала. Зато их можно учуять носом.

- Например, мы черный дым убрали – у нас на 100 тонн снизился выброс. А запах убрали, при отсутствии дыма – выброс снизился всего на килограмм, - объясняет Алексей Сергеев. - Но при этом этот невидимый выброс является приоритетным загрязняющим веществом. Это более тонкая и сложная работа. В настоящее время Роспотребнадзор ведет мониторинг таких приоритетных загрязнителей.

Если же говорить о 2019 году, то предварительно в администрации Нижнего Тагила уточняют, что в городе было проведено 252 276 измерений загрязнения воздуха. Случаев экстремально высокого загрязнения зафиксировано не было.

КАКУЮ ВОДУ ВОЗВРАЩАЕМ ПРИРОДЕ

Согласно докладу, озера и реки Свердловской области в основном загрязняются из-за сброса сточных вод от городов и предприятий. И в 2018 году по сравнению с 2017-м этот сброс уменьшился на 26 миллионов 630 тысяч кубических метров. Цифра вроде большая, но если в процентах, то это уменьшение на 4,5%.

В списке предприятий региона, которые сбрасывают больше всего загрязненных вод, лидирует «Водоканал» Екатеринбурга, на втором месте «Водоканал-НТ» Нижнего Тагила. В первом случае за 2018 год было сброшено 124 миллиона 300 тысяч кубических метров загрязненных сточных вод. Во втором - 37 миллионов 86 тысяч.

В списке предприятий региона, которые сбрасывают больше всего загрязненных вод, лидирует «Водоканал» Екатеринбурга, на втором месте «Водоканал-НТ» Нижнего Тагила.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Одна из функций «Водоканала» - очистка стоков от населения и от деятельности промышленных предприятий. Более очищенные стоки мы выбрасываем в водные объекты, - уточняет Дарья Саитова, начальник службы по связям с общественностью «Водоканала» Екатеринбурга. - В сточных водах отдельные показатели превышают нормативы, установленные министерством природы, потому что технология очистки, которая есть, не позволяет очистить стоки до нужного уровня, почти до состояния питьевой воды.

Как объясняют на предприятии, сейчас сточная вода проходит очистку в несколько этапов. Сначала идет механическая очистка, когда она проходит через решетки. Затем вода отстаивается, после чего идет в аэротенки – резервуары, где она очищается, смешиваясь с активным илом. Затем вода снова отстаивается, после чего обеззараживается хлором. Чтобы улучшить качество сбрасываемой воды, на «Водоканале» собираются модернизировать систему ее очистки. Проект рассчитан до 2025 года.

На «Водоканале» Екатеринбурга и аналогичных предприятиях других городов вода, которой пользуются жители и предприятия, очищается в том числе и от такого крупного мусора.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году, например, у нас запланирован ремонт двух аэротенков, трех вторичных отстойников и одной распределительной чаши, - уточняет Дарья Саитова. - Также в будущем планируется строительство станции обеззараживания очищенной сточной воды ультрафиолетом. Эти мероприятия помогут снизить концентрацию вредных веществ в стоках.

ГДЕ ЗЕМЛЯ ЗАГРЯЗНЕНА

На здоровье жителей Свердловской области помимо воздуха и воды также немало влияет и чистота почвы, точнее то, насколько она загрязнена. Есть четыре степени опасности: «допустимая», «умеренно опасная», «опасная» и «чрезвычайно опасная». При «допустимой» - фиксируется самый низкий уровень заболеваемости детей. При «чрезвычайно опасной» происходит увеличения заболеваемости детей и нарушение репродуктивной функции у женщин.

На «Водоканале» Екатеринбурга объясняют, что сточная вода у них проходит очистку в несколько этапов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время сеть мониторинга загрязнения почвы включает 23 города на территории Свердловской области, - сообщается в докладе о состоянии экологии в 2018 году. - Каждый год проводятся обследования 2-5 городов. Через каждые 5 лет проводят повторное наблюдение в тех же точках.

В 2018 году специалисты проверили техногенное загрязнение почвы в городах Кировград, Полевской и Реж. Оказалось, что в Кировграде земля загрязнена цинком, медью, свинцов и кадмием, причем в «опасной» степени. То есть это загрязнение может грозить людям увеличением общей заболеваемости, ростом числа детей с хроническими заболеваниями и нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Аналогичная «опасная» степень и в городе Реж. А вот в Полевском степень «допустимая».

Впрочем, не стоит думать, что в других городах все хорошо. Согласно докладу, к территориям риска по комплексному химическому загрязнению (воздуха, почвы, продуктов, воды, - Ред) в 2018 году также относились 16 городов, включая и Екатеринбург с Нижним Тагилом.

Чем чище реки и озера, тем больше уточек на них.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЛУЧШАЮТ ЭКОЛОГИЮ

Понятно, что совсем без загрязнения экологии в нашем промышленном регионе не обойтись. Однако борьба за чистую природу в Свердловской области идет. Сейчас действует 26 соглашений о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между Правительством Свердловской области и предприятиями - крупными источниками загрязнения окружающей среды. Среди них: «Среднеуральский медеплавильный завод», и «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», и «Святого», и «Водоканал» Екатеринбурга и «Серовская ГРЭС» и другие.

- В рамках Соглашений в 2019 году предприятия затратили на эффективные природоохранные мероприятия 900 миллионов рублей собственных средств, - уточняют в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. - Средства были направлены на установку и замену фильтров, позволяющих уменьшить выбросы и сбросы вредных веществ в окружающую среду, реконструкцию производств, рекультивацию отвалов и карьеров, внедрение переработки собственных промышленных отходов на своих или смежных производствах.

Озеро Шарташ - одно из любимых мест отдыха горожан. Но качество воды там оставляет желать лучшего.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если же говорить о чистоте рек и озер, то с 2019 по 2024 год в регионе реализуется проект «Сохранение уникальных водных объектов, расположенных на территории Свердловской области». В его рамках на восстановление и реабилитацию семи водохранилищ и шести рек будет израсходован 1 миллиард 226 миллионов рублей. Из этой суммы порядка 435 миллионов – деньги областные. Остальное из федерального бюджета.

В прошлом году, например, уже было очищено русло реки Бобровка под Артемовским. На очереди Черноисточинское водхранилище, из которого пьет Нижний Тагил, и озеро Шарташ.