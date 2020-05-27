Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 27 мая 2020 года: кто первый поедет на отдых в лагеря и массовое шествие

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки в Екатеринбурге и Свердловской области – 207 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 166 – в Екатеринбурге, 42 - из других территорий региона. Всего на Среднем Урале с начала пандемии COVID-19 вирус подхватили 4 190 человек, из которых 1 499 уже выписаны домой.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы помимо уральской столицы в Шале, Нижних Сергах, Первоуральске, Дегтярске, Заречном, Асбесте, Березовском, Ревде, Реже, Богдановиче, Верхней Пышме, Среднеуральске.

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В инфекционных отделениях больниц Свердловской области в тяжелом состоянии сейчас находятся 53 человека, 17 из которых – на аппарате ИВЛ, в состоянии средней тяжести – 101 пациент, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

До 1 июня 2020 года в Свердловской области действует особый ограничительный режим.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ПОД НАДЗОРОМ

Отдых школьников в загородных лагерях в 2020 году в Свердловской области будет организован максимально аккуратно – учреждения откроют только в эпидемиологически благопоглучных районах, все сотрудники вместе с детьми будут находиться в лагерях всю смену, которая начнется с 15 июня. За пределы области детей отправлять не будут.

Каждое учреждение будут открывать только по согласованию с Роспотребнадзора. Прежде всего, путевки достанутся тем детям, чьи родители во время пандемии остались без работы, а также детям медиков.

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Смены начнутся после согласования с Роспотребнадзором в 1 124 лагерях, куда планируется отправить 416 тысяч детей. На оздоровительную кампанию региональный и муниципальные бюджеты потратят порядка 2,5 миллиардов рублей.

Большая часть магазинов в торговых центрах до сих пор закрытаФото: Алексей БУЛАТОВ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ОФЛАЙН

С подачи президента России Владимира Путина акция «Бессмертный полк-2020» в привычном формате пройдет 26 июля. При этом, Парад Победы проведут на месяц раньше. Это сделано по причине того, что на параде есть возможность соблюдать дистанцию между людьми, а «Бессмертный полк» - акция, на которой люди идут плечом к плечу.

В Екатеринбурге участники шествия в 9 часов утра 26 июля соберутся на перекрестке улиц Первомайская и Толмачева, после чего первая часть многотысячной колонны двинется к проспекту Ленина, а далее – в сторону площади 1905 года. Через несколько минут вслед за ними выдвинутся остальные.

В руках у участников акции будут портреты родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В этом году участникам шествия нужно будет взять с собой маски и перчатки.

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