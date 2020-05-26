«Это победа жизни над вирусом»: дом напротив 40-й горбольницы Екатеринбурга украсило гигантское граффити с благодарностью врачам

На улице Волгоградской в Екатеринбурге сегодня, 26 мая художники закончили огромное граффити размером с весь торец жилого дома. На нем – изображение врача, борющегося с COVID-19. Так как здание находится напротив Горбольницы №40, стрит-арт видят все медики, кто сейчас помогает пациентам с коронавирусом поправиться.

Стрит-арт был завершен 26 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Проект называется «Виктория». Это победа именно жизни над вирусом, - объясняет Анастасия Немец, один из организаторов проекта. - Задумка его появилась еще два месяца назад, когда мы вышли на самоизоляцию. Врачи это те люди, которые находятся на передовой, борются с коронавирусом. И 40-я больница, первая областная, медицинский городок: это сердце Екатеринбурга, где все началось и мы хотим, чтобы врачи ежедневно видели наше внимание, знали, что мы рядом и что мы вместе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/781404" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге закончили графити с благодарностью врачам.Граффити появилось на стене пятиэтажки 26 маяАлексей БУЛАТОВ

Кстати, одной лишь моральной поддержкой в виде граффити дело не ограничилось. Как отметила Анастасия Немец, сегодня волонтеры доставили в горбольницу №3 пять тысяч масок и полторы тысячи перчаток – средства индивидуальной защиты для медиков.