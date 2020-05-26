Генеральное консульство Азербайджана в Екатеринбурге отмечает День Республики

102 года назад, 28 мая 1918 года, была создана первая на мусульманском Востоке парламентская Республика и в этот же день была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость Азербайджанской Демократической Республики. Новосозданная Демократическая Республика, работая на пределе своих возможностей, с честью выполнила взятую на себя сложную историческую задачу. Были образованы первый парламент и правительство, установлены границы, созданы флаг, герб и гимн страны, родной язык объявлен государственным языком, приняты серьезные меры в области государственного строительства. Азербайджанская Демократическая Республика, с первых дней существования, опиравшаяся на принципы народовластия и равенства людей, предоставив всем гражданам страны одинаковые права, устранила расовое, национальное, религиозное и классовое неравенство. Законы, принятые парламентом Республики в течение полуторагодовой деятельности, создали возможность для укрепления независимости национального государства, политического и экономического развития, стремительного прогресса в области культуры и просвещения.

28 апреля 1920 года в результате прихода к власти большевиков, Азербайджанская Демократическая Республика прекратила свое существование. В тот же день было объявлено о создании Азербайджанской Советской Социалистической Республики (Азербайджанской ССР).

В годы Великой Отечественной войны Советский Азербайджан сыграл важную роль в победе над фашизмом. Азербайджанский народ проявил большое мужество и самоотверженность, на фронт ушло более 600 тысяч человек, а азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина, и в тоже время благодаря бакинской нефти и нефтепродуктов была обеспечена Победа Советского народа над фашизмом.

В конце ХХ века Азербайджан вновь обрел независимость. В период короткого времени были восстановлены государственные символы периода Азербайджанской Демократической Республики. Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, вернувшись к власти и став во главе государства, принял решительные меры по защите азербайджанской государственности и утвердил в стране устойчивую общественно-политическую стабильность. Благодаря его усилиям в Азербайджане была устранена угроза гражданской войны, обеспечена стабильность, начался период экономического развития, были предприняты шаги по урегулированию армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Именно благодаря Гейдару Алиеву, была сохранена государственная независимость Азербайджанской Республики, а 1993-2003 годы – годы пребывания общенационального лидера у власти, вошли в историю Азербайджана как период глубоких реформ.

С 2003 года политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжает Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Несмотря на экономический кризис, охвативший мир, в республике осуществляются грандиозные транснациональные проекты, последовательно проводятся экономические реформы, предпринимаются меры, направленные на динамическое развитие страны и улучшение социального благосостояния населения. В сложной исторической обстановке успешно развиваются отношения с ведущими державами и авторитетными международными структурами, укрепляются роль и место нашего государства в системе международных отношений.

Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы и взаимоуважения. Сегодня отношения между нашими странами носят партнерский и взаимовыгодный характер, которые основываются на принципах добрососедства и уважения интересов друг друга. Залогом успешного сотрудничества Азербайджана и России являются теплые и доверительные отношения лидеров наших стран Ильхама Гейдар оглы Алиева и Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день между Россией и Азербайджаном действует более 130 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Эффективно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству во главе с вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой. Под руководством вице-президента за последние несколько лет проделана огромная работа по развитию гуманитарных и торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией. Динамично растет наше сотрудничество в сфере туризма. Россия занимает первое место по количеству туристов, приезжающих в нашу страну. За последние годы активизировалось гуманитарное сотрудничество, а также сотрудничество в сфере образования. В Баку успешно функционируют филиалы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, в более 350 школах нашей страны обучение ведется на русском языке.

Сотрудничество между нашими странами многогранно и потенциал для его дальнейшего наращивания безграничен. С уверенностью можно сказать, что в дальнейшем, совместными усилиями будут реализованы новые взаимовыгодные проекты на благо наших народов, что соответствует духу дружеских отношений и стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.