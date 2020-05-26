2020-05-26T14:50:04+03:00
Звезды

Обоняние так и не вернулось: к Марии Погребняк пришли врачи в противочумных костюмах

Жена нападающего «Урала» лечится от коронавируса на дому вместе с тремя сыновьями
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка продолжает делиться новостями о том, как ее семья переживает коронавирус. Сначала о подтвержденном тесте на COVID-19 стало известно из стана футбольного клуба, когда форвард прошел обследование в Екатеринбурге.

Затем мазки взяли у его супруги Марии и трех сыновей – у светской львицы подтвердились первые два теста. Исходя из того, что модница по-прежнему выкладывает фотографии из квартиры, то можно предположить, что она с детьми проходит лечение на дому.

А сегодня к семье футболиста пришли врачи в противочумных костюмах.

- К нам приехали врачи из районной поликлиники! Все очень добрые и внимательные! Состояние наше на шестые сутки болезни COVID-19 намного лучше. Из препаратов пьем противовирусные. У кого пневмония пьют антибиотики. Самое главное, вовремя обратиться к врачу. Я на связи! – написала Погребняк в Instagram.

mariapoga_mariapoga_
Даже опасный вирус не мешает Марии выкладывать архивные фото с мужем и детьми
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Стоит отметить, что симптомы болезни появились у Марии и детей позже, чем у главы семейства. Сначала жена футболиста предполагала, что ее муж мог заразиться в самолете или аэропорту.

На вопрос подписчика о том, вернулось ли к ней обоняние, многодетная мать коротко написала «пока нет».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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