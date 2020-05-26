2020-05-26T12:44:25+03:00
Происшествия

«Почему, несмотря на предупреждения, человек был на рабочем месте?»: губернатор Куйвашев рассказал о последствиях урагана на Урале

Из-за непогоды в Свердловской области погибли четыре человека
Олег ГАЛИМОВ
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Сильные последствия урагана были на территории 20 муниципалитетов, без света остались около 100 тысяч человекСильные последствия урагана были на территории 20 муниципалитетов, без света остались около 100 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев взял на личный контроль расследование причин гибели четырех человек из-за урагана. Двое скончались в Екатеринбурге, один мужчина в Арамили и пенсионерка в Полевском.

- Почему упал кран? Почему, несмотря на предупреждения МЧС, человек находился на рабочем месте? Здесь нужно детальное расследование, - пишет глава Среднего Урала.

Упавший кран в Октябрьском районе Екатеринбурга. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Упавший кран в Октябрьском районе Екатеринбурга. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Кроме этого Евгений Куйвашев рассказал, что житель Арамили работал в здании, с которого снесло крышу. Мужчине было 57 лет.

Место трагедии в Арамили. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Место трагедии в Арамили. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Кроме того, серьезно пострадала женщина из Сухого Лога, которая во время урагана ехала в машине с мужем и беременной дочерью. Женщина находилась на пассажирском сиденьи, когда из-за сильного порыва ветра в нее попала ветка. Сейчас она находится в коме, - добавил губернатор.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА

В 20 муниципалитетах без света остались 100 тысяч человек. Сейчас для восстановления электроснабжения продолжают работать 33 бригады, задействовано 25 единиц спецтехники.

Мужчину откинуло крышей.Видео: группа "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

В шести населенных пунктах сорвало крыши с 13 зданий. Среди них шесть многоквартирных домов, школа в селе Клевакинское, детские сады в селах Никольское и Обуховское.

Также в поселке Нейво-Шайтанский пострадала крыша почты, в Сухом Логу — крыши спортзала школы и стадиона «Олимпик».

- Ориентировочный ущерб 5 миллионов рублей, - отмечает Евгений Куйвашев.

Упал кран из-за урагана.Видео: Екатеринбург № 1

Глава региона поручил главам всех муниципалитетов отчитаться о последствиях урагана, а министерство финансов уже подсчитывает число малоимущих среди пострадавших.

РАССЛЕДОВАНИЕ СКР

Следователи возбудили уголовные дела после урагана. По факту смерти крановщика идет расследование дела по статье «Нарушение требований охраны труда».

- Из-за нарушения требований охраны труда должностными лицами коммерческой организации производство работ на кране не было приостановлено во время непогоды, что, по имеющимся данным, и повлекло смертельное травмирование машиниста, - отмечают в СУ СКР региона.

Также расследуются три дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» по фактам трагедий в Екатеринбурге (улица Монтажников, где на мужчину упали ворота), Полевском и Арамили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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