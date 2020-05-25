Вывезли в лес и подделали показания: на Урале трое полицейских бросили умирать избитого мужчину

В Сысерти будут судить троих бывших полицейских, которые бросили умирать раненного мужчину. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в СУ СКР по Свердловской области, 17 июля 2019 года наряд ППС получил сигнал об избиении человека в подеъзде дома на улице Трактовой. Прибыв на место ЧП силовики нашли потерпевшего, но вместо оказания помощи вывезли его в лес и подделали показания очевидцев.

- Они получили объяснение от одной гражданки и составили соответствующий протокол, в который включили заведомо ложные данные о том, что на момент прибытия полицейских мужчины в подъезде уже не было. После этого обвиняемые вывезли на служебном автомобиле указанного мужчину в малолюдное место, где оставили в беспомощном состоянии с тяжкими травмами, - отмечают в Следственном комитете.

Место, куда вывезли мужчину. Фото: СУ СКР по Свердловской области

К счастью, избитого мужчину заметили случайные очевидцы. Они вызвали скорую помощь, чем и спасли жизнь. А тем временем троица в погонах ввела в заблуждение местного участкового, который был вынужден прекратить расследование инцидента.

Но после того, как из больницы поступило новое сообщение, к полицейским возникли вопросы.

- По итогам служебной проверки все они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Если на суде их вина будет доказана, обвиняемые понесут и установленную законом уголовною ответственность, - прокомментировал ситуацию представитель свердловского главка Валерий Горелых.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В отношении бывших полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», им грозит штраф или до трех месяцев ареста.