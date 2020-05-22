2020-05-22T16:53:40+03:00
История современности

Самые страшные эпидемии мир получил от китайцев: уральский историк о борьбе с испанской

Сто лет назад о страшной болезни погибли от 50 до 70 миллионов человек
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
Поделиться:
Сто лет назад мир столкнулся с самой страшной эпидемиейСто лет назад мир столкнулся с самой страшной эпидемиейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Чуть больше ста лет назад – в 1918 году мир столкнулся с испанским гриппом, после чего началась самая страшная эпидемия за всю историю человечества, унесшая жизни по разным данным от 50 до 70 миллионов человек.

Сегодня мир заражен коронавирусом, и для борьбы использует те же методы, что и век назад – маски, социальную дистанцию, запрет на рукопожатия и поцелуи, а также карантин с домашним обучением.

В том, как мир, Россия и Урал пережили эпидемию испанского гриппа – на радио «КП-Екатеринбург» рассказал историк УрФУ Андрей Ермоленко.

Как Урал победил эпидемию испанки и от чего на самом деле умер Яков Свердлов: объясняет историк

00:00
00:00

КИТАЙСКИЙ СЛЕД

Испанка появилась вовсе не в Испании. Дело в том, что во время Первой мировой войной, которую тогда называли Великая война, во многих странах в СМИ действовала цензура. Поэтому, когда странная болезнь начала «косить» молодежь, об этом не писали в газетах.

Испания сохраняла нейтралитет в войне, поэтому СМИ здесь чувствовали себя более свободно, к кому же от испанки скончались несколько членов императорского двора, и даже сам король Альфонсо XIII переболел. Поэтому об этом стали писать, после чего диковинный грипп обозначили испанкой.

По одной из версий, «нулевой» пациент обнаружен в военном тренировочном лагере в Соединенных Штатах. Оттуда молодые бойцы отправлялись на фронт в разные страны. В начале 20 столетия открытый Китай стал поставщиком дешевой рабочей силы для многих стран. Было немало китайцев и в Штатах.

Повар военного тренировочного госпиталя пообщался с одним из рабочех из Китая, а потом приготовил ужин и заразил сотню новобранцев. Отсюда вирус разнесся по миру. В начале века мир стал мобильным. Если раньше с фронта солдат мог возвращаться домой несколько лет, то теперь этот срок сократился до нескольких дней. Самолеты, пароходы, поезда – все это развивалось довольно быстро.

Солдаты возвращались с войны, которая в разгар эпидемии испанского гриппа подходила к завершению, и распространяли вирус на родине. Болели по большей части молодые люди. Жертвами эпидемии стали по разным данным от 60 до 70 миллионов человек, а всего переболели порядка 500 тысяч жителей планеты, то есть каждый третий житель Земли.

Кстати, эпидемия «черной чумы» в 14 столетии также распространилась по миру с границы Китая и Монголии. Так что за эти эпидемии «спасибо» можно сказать Поднебесной.

Во время Гражданской войны Уралу было не до болезней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время Гражданской войны Уралу было не до болезнейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОМОГЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Медицина в Российской империи в первые десятилетия 20 века была развита довольно хорошо. В стране действовала система земств, в каждом из которых были земские врачи, поэтому квалифицированная медицинская помощь была доступна.

Советская власть в 20-е годы создала первую в мире эффективную систему бесплатной медицины, аналогов которой тогда не было нигде. В советской России смертность от испанки в 1918-1919 годах была всего 0,3%, это в 10 раз меньше, чем в других странах.

Этому есть две причины:

1. У нас до этого случился год революций, после чего началась Гражданская война, унесшая в итоге 10 миллионов жизней. Большевики решили быстро выйти из Великой войны и заключили Брестский мир. То есть, когда эпидемия шагала по миру, наши солдаты в массе своей уже вернулись в границы родной страны.

Поэтому действия советской власти не только спасли жизни солдат от гибели на фронте, но и всех остальных от смерти от вируса.

2. В России всегда было плохо со статистикой, а болели в то время не только испанкой, но и холерой, брюшным тифом и много чем еще. Поэтому посчитать, сколько именно людей скончались от испанского гриппа, не представлялось возможным.

ВИРУС НА УРАЛЕ

Среднему Уралу в 1918 году было не до испанки: здесь шла настоящая война: города по очереди переходили в руки то белых, то красных. И те, и другие были одинаково жестоки. Но и здесь вынуждены были заботиться о здоровье.

Хоть испанка и немного затронула Урал, холера была страшнее. Из-за нее в городах вводили карантин и красные, и белые. Екатеринбург и вовсе был практически на военном положении. Через несколько недель после убийства императорской семьи город перешел в руки белых.

А тут еще брюшной тиф, холера, заморский грипп. Сложный период. Но город, страна, мир выжили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Николай Долгушкин, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ: «Пионерия - это не просто детская игра. Мы готовили ребят к серьезной взрослой жизни»
Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук вспомнил свое пионерское детство и комсомольскую юность в компании с нашим обозревателем Александром Гамовым
Предательство генерала Андрея Власова: Почему любимец Сталина встал под знамена Гитлера
В майские дни 1945-го бойцы 1-го Украинского фронта на территории только что освобожденной Чехии блокировали машину самого разыскиваемого предателя Родины - генерала Андрея Власова. Зачем 75 лет спустя исторические мародеры пытаются его обелить?
«Насиловали, били розгами и выкачивали кровь из детей»: Узница финского концлагеря готова дать следствию показания о геноциде славян
СК РФ спустя 75 лет возбудил уголовное дело о гибели в карельских лагерях не менее восьми тысяч мирных граждан, в том числе более двух тысяч детей
Новости 24
Банк Уралсиб отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Свердловской области за шесть дней зарегистрировано 674 случая заболевания пневмонией
Медики Свердловской области за сутки обследовали на коронавирус больше шести тысяч человек
УБРиР: онлайн-вкладчики взрослеют
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря: отвечает вице-губернатор
Зачем заболевших COVID-19 из Екатеринбурга увозят в областные больницы: объясняет вице-губернатор
Всех сотрудников «Красного&Белого» в Екатеринбурге, где произошла вспышка COVID-19, протестировали за счет компании
Холдинг «РЖД» расширяет возможности электронной торговой площадки для клиентов и поставщиков
Николай Коляда объявил о закрытии театра с 1 июня
ВИЗ-Сталь и ВИЗ оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
В Екатеринбурге экс-сотрудница банка украла у дедушки миллион рублей
Больше 200 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получат новые квартиры
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
В Екатеринбурге под суд отправили кибермошенников, орудовавших по всей России
Екатеринбуржцу выплатят 152 тысячи за сломанный холодильник
К отрытию Универсиады-2023 на «Екатеринбург-арене» установят факел
Tele2 запускает доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге