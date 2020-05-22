Самые страшные эпидемии мир получил от китайцев: уральский историк о борьбе с испанской

Чуть больше ста лет назад – в 1918 году мир столкнулся с испанским гриппом, после чего началась самая страшная эпидемия за всю историю человечества, унесшая жизни по разным данным от 50 до 70 миллионов человек.

Сегодня мир заражен коронавирусом, и для борьбы использует те же методы, что и век назад – маски, социальную дистанцию, запрет на рукопожатия и поцелуи, а также карантин с домашним обучением.

В том, как мир, Россия и Урал пережили эпидемию испанского гриппа – на радио «КП-Екатеринбург» рассказал историк УрФУ Андрей Ермоленко.

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КИТАЙСКИЙ СЛЕД

Испанка появилась вовсе не в Испании. Дело в том, что во время Первой мировой войной, которую тогда называли Великая война, во многих странах в СМИ действовала цензура. Поэтому, когда странная болезнь начала «косить» молодежь, об этом не писали в газетах.

Испания сохраняла нейтралитет в войне, поэтому СМИ здесь чувствовали себя более свободно, к кому же от испанки скончались несколько членов императорского двора, и даже сам король Альфонсо XIII переболел. Поэтому об этом стали писать, после чего диковинный грипп обозначили испанкой.

По одной из версий, «нулевой» пациент обнаружен в военном тренировочном лагере в Соединенных Штатах. Оттуда молодые бойцы отправлялись на фронт в разные страны. В начале 20 столетия открытый Китай стал поставщиком дешевой рабочей силы для многих стран. Было немало китайцев и в Штатах.

Повар военного тренировочного госпиталя пообщался с одним из рабочех из Китая, а потом приготовил ужин и заразил сотню новобранцев. Отсюда вирус разнесся по миру. В начале века мир стал мобильным. Если раньше с фронта солдат мог возвращаться домой несколько лет, то теперь этот срок сократился до нескольких дней. Самолеты, пароходы, поезда – все это развивалось довольно быстро.

Солдаты возвращались с войны, которая в разгар эпидемии испанского гриппа подходила к завершению, и распространяли вирус на родине. Болели по большей части молодые люди. Жертвами эпидемии стали по разным данным от 60 до 70 миллионов человек, а всего переболели порядка 500 тысяч жителей планеты, то есть каждый третий житель Земли.

Кстати, эпидемия «черной чумы» в 14 столетии также распространилась по миру с границы Китая и Монголии. Так что за эти эпидемии «спасибо» можно сказать Поднебесной.

Во время Гражданской войны Уралу было не до болезнейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОМОГЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Медицина в Российской империи в первые десятилетия 20 века была развита довольно хорошо. В стране действовала система земств, в каждом из которых были земские врачи, поэтому квалифицированная медицинская помощь была доступна.

Советская власть в 20-е годы создала первую в мире эффективную систему бесплатной медицины, аналогов которой тогда не было нигде. В советской России смертность от испанки в 1918-1919 годах была всего 0,3%, это в 10 раз меньше, чем в других странах.

Этому есть две причины:

1. У нас до этого случился год революций, после чего началась Гражданская война, унесшая в итоге 10 миллионов жизней. Большевики решили быстро выйти из Великой войны и заключили Брестский мир. То есть, когда эпидемия шагала по миру, наши солдаты в массе своей уже вернулись в границы родной страны.

Поэтому действия советской власти не только спасли жизни солдат от гибели на фронте, но и всех остальных от смерти от вируса.

2. В России всегда было плохо со статистикой, а болели в то время не только испанкой, но и холерой, брюшным тифом и много чем еще. Поэтому посчитать, сколько именно людей скончались от испанского гриппа, не представлялось возможным.

ВИРУС НА УРАЛЕ

Среднему Уралу в 1918 году было не до испанки: здесь шла настоящая война: города по очереди переходили в руки то белых, то красных. И те, и другие были одинаково жестоки. Но и здесь вынуждены были заботиться о здоровье.

Хоть испанка и немного затронула Урал, холера была страшнее. Из-за нее в городах вводили карантин и красные, и белые. Екатеринбург и вовсе был практически на военном положении. Через несколько недель после убийства императорской семьи город перешел в руки белых.

А тут еще брюшной тиф, холера, заморский грипп. Сложный период. Но город, страна, мир выжили.