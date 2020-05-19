2020-05-19T10:31:40+03:00
Общество

Организатора подпольной вечеринки в Екатеринбурге во время самоизоляции оштрафовали на 15 тысяч

Свою вину Стас Словиковский полностью признал
Мария Трапезникова
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Стас Словиковский полностью признал свою вину. Фото: соцсетиСтас Словиковский полностью признал свою вину. Фото: соцсети
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Организатора подпольной вечеринки, которая в середине апреля потрясла жителей Екатеринбурга, Стаса Словиковского оштрафовали за нарушение самоизоляции. Сегодня, 19 мая, в Ленинском районном суде состоялась заседание по нему. Чуть раньше к административной ответственности были привлечены молодые люди, которые и сдали Словиковскому аренду ради незаконной тусовки. Каждому из них назначили штраф в 1000 рублей.

Напомним, что вечеринка прошла в ночь с 17 на 18 апреля в центре Екатеринбурга. В маленькой квартирке под музыку танцевали порядка 10 человек. Ни о какой социальной дистанции и средствах защиты во время пандемии коронавируса, конечно, и не было речи. Приглашения можно было получить только через Словиковского. О месте проведения мероприятия стало известно буквально за пару часов до его начала.

Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попросил горожан не ходить на тайные тусовки.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Видео с вечеринки попало в социальные сети и привлекло внимание полицейских, которые стали искать организаторов и ее участников. Словиковского задержали спустя несколько дней – в отделении полиции он записал видео, в котором раскаялся в содеянном.

Однако это не отменило того факта, что молодого человека отправили под суд. Во время заседания он свою вину признал. А судья назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.

- Штраф должен быть уплачен не позднее 60 суток после вступления постановления в законную силу, - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда. – Постановление вступит в силу через 10 суток, если не будет обжаловано сторонами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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