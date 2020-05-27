2020-05-27T16:11:00+03:00
Общество

3 способа отметить день рождения онлайн

Устраиваем ZOOM-вечеринку, создаем свой личный праздник и обмениваемся подарками
Материал предоставлен службой доставки Boxberry
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Фото: служба доставки BoxberryФото: служба доставки Boxberry
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В последние месяцы стараемся не выходить из дома, больше покупаем онлайн и ограничили встречи с друзьями. Но это не повод отказывать себе в празднике. Особенно если у вас намечается день рождения. Мы подготовили три способа провести любой другой праздник в режиме онлайн. Читайте и берите на заметку!

Способ №1: день себя, любимого

Если праздничное настроение не идет к имениннику, значит, именинник может создать его сам. Дерзайте! Развесьте по квартире гелиевые шары, украсьте стену декоративными элементами и испеките праздничный торт. Делайте то, что вам нравится. Пусть это будет праздник для вас и только для вас.

Вот вам идея: устроить домашний СПА. Пусть в качестве салона будет выступать ваша ванная комната. Наполните ванну любимой пеной, расставьте по периметру свечи, включите любимый трек и расслабляйтесь, положив на лицо ухаживающую маску.

Способ №2: ZOOM-вечеринка с друзьями

Не хотите отказываться от привычного веселья? Пригласите на ваш праздник друзей. Только в этот раз он будет необычным – в режиме онлайн. Открытки с датой и временем можно отправить по электронной почте. Выберите любой подходящий мессенджер и создайте в нем конференцию со всеми приглашенными.

Также можно определиться с форматом мероприятия и сделать ваш день рождения тематическим. Например, в ковбойском стиле: шляпы и подходящая фотобутафория. Или в лучших традициях Франции: лаванда, круассаны и игристое. День рождения бывает только раз в году. Проведите его с изюминкой.

Способ №3: обмен подарками

Если впереди вас ждет не только ваш день рождения, но и праздники друзей, можно устроить настоящий обмен подарками. Отправьте сюрпризы друг другу, встретьтесь онлайн и распакуйте подарки в прямом эфире.

Оформить посылку можно, не выходя из дома, – в личном кабинете на сайте Boxberry. Воспользуйтесь промокодом ЗАБОТА2020, чтобы снизить стоимость отправки на 19%. Доставку посылки можно оформить прямо домой к имениннику – для этого при оформлении укажите отправку «до двери» получателя.

А если ваш день рождения еще нескоро, но намечается праздник у родных и близких, не забудьте отправить им сюрприз. Здесь тоже придет на помощь служба доставки Boxberry.

Так, доставка из Екатеринбурга в Москву в коробке размера XS обойдется всего в 257 рублей. В такую коробку поместятся пара книжек, небольшой сувенир и открытка с теплыми словами. Упаковка в отделениях Boxberry предоставляется бесплатно.

Фото: служба доставки Boxberry

Фото: служба доставки Boxberry

Помните, что самоизоляция – это не повод отказывать себе в радостных событиях. Будьте на позитиве, и все будет замечательно!

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