2020-05-18T15:04:36+03:00
Общество

Тихий блендер PHB 1591L Silent от Polaris: дополнительный комфорт на вашей кухне

Это многофункциональный прибор 3 в 1: блендер, измельчитель и миксер
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Блендером удобно пользоваться, он легко моется и не впитывает запахи. Фото: PolarisБлендером удобно пользоваться, он легко моется и не впитывает запахи. Фото: Polaris
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Швейцарский бренд Polaris представляет новинку — тихий электрический блендер PHB 1591L Silent. Новый блендер работает в 2 раза тише, чем предыдущие модели блендеров Polaris, а достигается такой результат благодаря технологии SilentPRO и использованию наноматериалов при изготовлении блендера. Наконец-то можно приготовить вкусный завтрак и при этом не разбудить раньше времени никого из близких.

Погружной блендер Polaris PHB 1591L Silent — это многофункциональный прибор 3 в 1: блендер, измельчитель и миксер. Блендерная насадка подойдет для приготовления соусов, супов-пюре, домашнего майонеза, детского питания и молочных коктейлей. Нож измельчителя позволит быстро нарубить вареное мясо, сыр или овощи, а насадка миксер превратит в густую пену такие продукты, как белки, сметана и десертные крема.

Прибор оборудован 4-лепестковым ножом с титановым покрытием, что позволяет ему сохранить прочность и остроту на долгие годы. Насадка блендера и венчик изготовлены и нержавеющей стали, поэтому он отлично измельчает и смешивает ингредиенты.

Для большего комфорта применения в комплекте предусмотрена подставка, чтобы можно было хранить блендер прямо на столешнице, не царапая ее и не рискуя уронить прибор. Вместительный мерный стакан 0,7 л оснащен удобной крышкой для защиты от разбрызгивания продуктов, чтобы не пачкать кухню. Также в комплекте идет емкая чаша измельчителя объемом 0,5 л, поэтому можно не загружать ингредиенты несколько раз подряд.

Мощность блендера – 1500 Вт, в нем предусмотрено 25 скоростей с плавной регулировкой скорости и режим турбо, которые помогут быстро добиться необходимой консистенции и решить даже сложные кулинарные задачи без особого шума.

Двойная защита двигателя от перегрева с технологией PROtect+ обеспечивает надежность и долговечность блендера. Даже при слишком долгом использовании он не выйдет из строя, а отключится на время и снова будет готов к работе после остывания.

Гарантия 2 года.

СПРАВКА КП:

Polaris – швейцарский бренд бытовой техники, основным направлением деятельности которого является производство малой бытовой техники, теплового оборудования, водонагревателей, климатической техники и посуды.

ПроизводстваPolaris расположены на территории России и Китая. Продукцию под торговым знаком POLARIS можно купить в странах Европы, Азии, СНГ и Ближнего Востока. Высокий уровень сервиса обеспечивается развитой сетью сервисных центров: только в России их более 300. Компания является лауреатом Премии «Марка № 1» в 2017 году, «Права потребителей и качество обслуживания в 2018 и 2019 г. в номинациях «Техника для кухни и посуда», «Техника для красоты», «Пылесосы» и «Утюги».

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