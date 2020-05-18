2020-05-18T11:39:58+03:00
Общество

Последний звонок 2020 в школах Екатеринбурга и Свердловской области пройдет онлайн

Каждое учебное заведение самостоятельно будет составлять график проведения праздника
Мария Трапезникова
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Последний звонок 2020 в школах Екатеринбурга и Свердловской области пройдет онлайнПоследний звонок 2020 в школах Екатеринбурга и Свердловской области пройдет онлайнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса на территории Среднего Урала все школы еще в начале марта перевели на дистанционное обучение – «удаленка» продолжается до сих пор.

Первоклашки будут учиться до 22 мая, остальные – до 29 мая. У девятиклассников было принято решение отменить ОГЭ и выставить оценки по текущей успеваемости. А вот ситуация с 11-классниками пока что находится под вопросом – изначально планировалось начать ЕГЭ с 8 июня, однако Минпросвещения РФ решило перенести экзамены на более позднюю дату. Поэтому теперь окончательное решение остается за министерством.

Но и это еще не все изменения: в этом году в Свердловской области все школы из-за пандемии коронавируса проведут Последние звонки в режиме онлайн. Об этом сообщили в Министерстве образования и молодежной политики региона.

- Мы пониманием и разделяем озабоченность родителей в том, что на сегодняшний день нет возможности провести этот праздник очно, но для сохранения здоровья и недопущения распространения заболевания среди екатеринбуржцев, школы города планируют организовать Последний звонок дистанционно, - заявили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

График проведения и программу мероприятий на празднике каждая школа будет составлять сама.

Кроме того, девятиклассникам будут выдавать аттестаты после 29 мая и только в индивидуальном режиме, после подписания приказа в течение 10 дней. Все это школы также будут организовывать самостоятельно. А вот по 11 классам сроки выдачи аттестатов зависят от дат проведения ЕГЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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