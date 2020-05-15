В Екатеринбурге нарушителя самоизоляции, напавшего на полицейских, отправили под домашний арест

В Екатеринбурге под домашний арест отправили мужчину, который напал на полицейских на Уралмаше.

Напомним, все произошло 10 мая в одном из дворов на улице Кузнецова, а весь инцидент попал на камеру GoPro, закрепленную на одежде полицейского.

На кадрах ролика видно, как наряд патрульно-постовой службы подходит к компании из нескольких мужчин и женщин, которые пьют пиво во дворе дома. Несмотря на введенный в регионе масочный режим, вся компания сидит без масок (правда, после появления полиции некоторые их надели).

Силовики попросили показать документы. Но мужчины начали вести себя агрессивно. В частности, как утверждают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полицейских хватали за одежду. Также нетрезвые мужчины выражались матом и оскорбляли силовиков. В итоге полицейские применили силу – одного из мужчин положили на асфальт и надели на него наручники, а второму брызнули в лицо из газового баллона.

Инцидент вызвал большой резонанс. В итоге о нем стало известно председателю СК России Александру Бастрыкину. По его поручению следователи завели на мужчину, который наиболее агрессивно себя вел, два уголовных дела.

15 марта стало известно о том, что 32-летнему нарушителю предъявили обвинение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/778513" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге нарушители самоизоляции напали на полицейских.Видео: УМВД Екатеринбурга

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Уголовное дело было возбуждено по поручению Председателя Следственного комитета России, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Также в ведомстве рассказали, что следователи добивались, чтобы на время следствия агрессивного мужчину отправили в СИЗО, но суд эти требования отклонил, решив ограничиться домашним арестом.

Расследование продолжается.

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