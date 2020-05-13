«Васильев не сможет выйти по УДО»: родственники погибшего таксиста в аварии на Малышева требуют с виновника больше 14 миллионов

Виновник жуткого ДТП на Малышева Владимир Васильев может заплатить родственникам пострадавшего участника аварии крупную компенсацию. Семья погибшего таксиста Александра Трушкова подала судебный иск на сумму 14,3 миллиона рублей. Александр Шумилов, представляющий интересы потерпевших рассказал, откуда такая большая сумма.

- Мы сделали экспертизу в Региональном центре оценки и экспертизы по утвержденной Минтрансом РФ методике расчета морального и материального ущерба жертвам авиакатастроф. Больше восьми миллионов рублей это только материальный вред, остальное – моральный. Эта сумма раскидана на отца, мать и двух несовершеннолетних детей, - объясняет адвокат Шумилов.

Владимир Васильев оказался уличным художником. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Всего в деле насчитывается шесть потерпевших. Помимо Александра Трушкова в аварии погиб пассажир того же такси. Родственник пострадавших также могут претендовать на компенсацию.

По словам адвоката Александра Трушникова, сумма может быть отклонена судом, но только если будут на это объективные причины. Родственники погибшего таксиста требуют такую крупную компенсацию еще и по другой причине.

- Мы понимаем, что он такие деньги сам никогда не заплатит. Самое главное, что он по УДО не выйдет. Сейчас по закону, если ты не загладил причиненный вред, тебя не отпускают, - добавил юрист.

Напомним, авария на Малыше случилась 4 августа. В 5 утра резвая KIA Rio промчалась по центру Екатеринбурга со скоростью больше 90 километров в час. Водитель не справился с управлением и въехал в автомобили, стоявшие на светофоре. Сначала в Ssang Yong Kyron и такси «Ладу Гранту». А дальше отечественный седан отбросило в Toyota Corolla, а ту уже Volkswagen Polo. Погибли двое, виновник аварии отделался травмами.

Дальше выяснилось, что водитель KIA Rio 25-летний Владимир Васильев угнал машину у своего товарища, с которым отдыхали в тот вечер. Сейчас виновник аварии сидит в СИЗО. За это время было две экспертизы, которые показали, что гонщик был трезв. Но позже оказалось, что мочу Васильева подменил его отец. Отметим, слушание по виновнику ДТП на Малышева назначено на 21 мая.

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