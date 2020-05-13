В Екатеринбурге оштрафовали двух молодых людей, сдавших квартиру для подпольной вечеринки во время самоизоляции

В Екатеринбурге парень и девушка сдавали свою квартиру на улице Москвоской в аренду. Но им не повезло с арендаторами. Ими оказались настоящие тусовщики, которые устроили в жилище шумную вечеринку. Да еще и в первую неделю самоизоляции в Екатеринбурге!

С одной стороны их можно понять - клубы и бары в регионе закрылись, веселится негде. С другой - молодые люди нарушили указы губернатора и подвергли опасности всех участников подпольной вечеринки. Кстати, организатором веселых посиделок оказался известный в Екатеринбурге тусовщик - бывший арт-директор кинотеатров «Салют» и «Колизей» Стас Словиковский.

Место и время начала вечеринки организаторы держали в строгой секретности. Попасть на тусовку можно было только по личному приглашению. Объявление о вечеринке Словиковский опубликовал на своей странице во «Вконтакте», однако вскоре этот пост был удален.

На видео, опубликованном на портале 66.RU видно, что на вечеринке в обычной квартире собралось больше десятка человек. Также там был ди-джей и цветомузыка. Социальную дистанцию в полтора метра присутствующие не соблюдали, не было на участниках тусовки и масок, которые после введения режима самоизоляции носили повсеместно.

Уральские тусовщики устроили тайную вечеринку во время самоизоляции.Видео: 66.RU

- В ночь с 17 на 18 апреля группа екатеринбуржцев, уставших от самоизоляции, решила провести вечеринку на съемной квартире в одном из домов на улице Московской. На вечеринке присутствовали 10 человек, приглашение на нее рассылалось в соцсетях. Напомним, в регионе введен режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19. Видео с вечеринки попало в социальные сети и привлекло внимание правоохранительных органов, - вспоминают обстоятельства скандала пресс-служба облсуда.

Силовики смогли установить участников подпольной вечеринки. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.

- Сегодня Ленинским районным судом Екатеринбурга к административной ответственности были привлечены юноша и девушка, предоставившие съемную квартиру для проведения закрытой вечеринки. Судом каждому из них назначено наказание по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Прим. Ред.) в виде штрафа в размере 1000 рублей. Постановления суда вступят в законную силу через 10 суток, если не будут обжалованы сторонами, - уточнили в облсуде.

Как рассказали «КП» в областном суде, пока в суд поступили только три материала на участников вечеринки. Два были рассмотрены сегодня, а третий рассмотрят на следующей неделе.

Напомним, что организатор вечеринки Стас Словиковский также известен в Екатеринбурге среди любителей неординарных тусовок. Именно он в 2016 году организовал «BDSM-вечеринку» Blue Velvet, после которой клуб Lynch, где проводилась тусовка, закрыли. Сам Стас журналисту «КП-Екатеринбург» заявил, что это все не является правдой и отказался от дальнейших комментариев: «Честно говоря, не очень хочется обсуждать фейковые новости».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/775254" frameborder="0"></iframe> Организатор подпольной вечеринки в Екатеринбурге попросил горожан не ходить на тайные тусовки.Видео: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Однако позже на видео, опубликованном УМВД по Екатеринбургу, Стас Словиковский признал, что вечеринку организовал именно он, а также попросил за нее прощения.

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